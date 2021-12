PINKCHIC guagua recomienda el mejor calzado de fiesta para aguantar celebraciones navideñas, día y noche Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 13:52 h (CET) La comodidad y el diseño no están reñidos, y una suela cómoda con una horma que se ajuste perfectamente es la mejor solución Uno de los principales problemas de las celebraciones de estos días es el dolor de pies por la cantidad de horas que pasamos con zapatos durante las comidas, cenas y sobremesas navideñas.

Aunque estos eventos son ideales para mostrar el calzado elegante del vestidor, también la comodidad se ha erigido en la principal aliada cuando se repasan los looks de fiesta.

Los creadores de moda en el calzado de PINKCHIC Guagua, recomiendan el zapato más cómodo para estos días y donde tanto la elegancia como la comodidad son perfectamente compatibles. Y, sobre todo, quieren ahorrar la opción de llevar un calzado de repuesto en el coche o en el bolso.

En esta vuelta a lo chic que se han planteado en la temporada otoño-invierno, sobre todo con el zapato de salón y el diseño del clásico ‘pump shoe’, esa mezcla de diferentes colores y estampados pueden ir perfectamente acompañadas de la comodidad que ofrecen las plantillas inteligentes desarrolladas a partir de materiales menos densos que el agua y que tienen una estructura celular indeformable.

Porque la comodidad va más allá de apostar por los básicos de siempre dando más protagonismo al color, o el granate y el burdeos como colores de temporada que están de vuelta.

Esta colección de zapatos con la ‘plantilla isolée’ y con la horma adaptable van a permitir largas horas de disfrute y cero preocupaciones por el dolor en la planta o en el empeine.

Y es que la plantilla, fabricada con microuretano y compuesta por nanopartículas, mantienen el espesor durante toda la vida del zapato ahorrando el desgaste y una pisada molesta. Porque cada vez que se utilice el calzado se adapta al pie recuperando el espesor original al descalzarte.

Así, cada paso de baile, cada caminata nocturna sufre un impacto que se amortigua de forma natural, con la planta del pie.

El uso de los materiales que componen el zapato (pieles sedosas y naturales, veganas, textiles naturales) junto con un modelo de horma cómodo y adaptado permite que el calzado de salón de siempre se haya convertido en un calzado cómodo para disfrutar durante horas.

