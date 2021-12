El kimono, la prenda milenaria de Kimonea que sigue siendo tendencia Emprendedores de Hoy

A pesar de existir desde el siglo V, el kimono es el vestido nacional de Japón y, a día de hoy, sigue siendo muy usado tanto para el día a día como para celebraciones especiales como bodas, eventos o ceremonias.

Se trata de una prenda icónica y reconocible en todo el mundo por su elegancia. Por eso, Kimonea ofrece desde 2015 su versión occidental del tradicional kimono. Esta compañía española conserva la dedicación nipona con el que este tipo de traje se confecciona, ya que son fabricados de forma íntegra en su taller de Barcelona de forma artesanal.

Además, emplean telas que han sido cuidadosamente elegidas para resaltar sus diseños. Tal y como asegura la marca, el objetivo de la empresa es hacer sentir diferente y especial a las personas cada vez que visten uno de sus kimonos.

Kimonea ofrece kimonos que se adaptan a cada cuerpo Los kimonos de Kimonea son de talla única, pero se adaptan a una gran diversidad de cuerpos, desde una talla 36 hasta una 46. Muestra de ello es su campaña de otoño “Tal Como Somos”, en la que ha decidido enfocar sus prendas a la diversidad real, mostrando a mujeres reales con distintas medidas vistiendo la misma talla única. De este modo y siempre respetando el modelo base japonés adaptado a las tendencias actuales, las prendas tienen la versatilidad de adaptarse a los cuerpos que no siguen los cánones de belleza impuestos por la sociedad actual.

Aunque sean talla única, para las clientas que lo deseen, también pueden hacerse a medida sin coste adicional. Para ello, solo es necesario contactar con la tienda a través de su página web, donde tienen la posibilidad de contactar vía WhatsApp, correo electrónico o teléfono.

Por otra parte, si bien los kimonos se asocian a la vestimenta de las mujeres japonesas, lo cierto es que también es una prenda masculina. De hecho, en el siglo XVII ya empezó a estilizarse el kimono para hombres. Eran de textura más rústica en comparación con la prenda femenina, monocromáticos y empleando colores oscuros, algunos de ellos con un patrón sutil. En este sentido, Kimonea presenta también modelos unisex para aquellos hombres que también quieren lucir esta pieza de moda.

El momento ideal para comprar El catálogo de Kimonea cuenta con más de 20 modelos de Kimonos confeccionados en las clásicas telas de satén, gasa y algodón y también en viscosa, denim, lino, pana, punto roma y sudadera más innovadoras. En la web siempre hay un espacio de outlet, donde se pueden encontrar modelos con grandes descuentos. De esta forma, los clientes pueden encontrar algunos de los kimonos favoritos por menos de 40 €. Entre ellos, se encuentran Kimonos de Lino, más clásicos y también los más atrevidos como los Kimonos Leopardo gris y Cebra rojo.

Los kimonos se venden exclusivamente por internet y puntualmente disponen de puntos de venta físicos que anuncian en su portal en internet y las redes sociales. Los pedidos se pueden recibir en un periodo de entre 24 y 72 horas y aceptan devoluciones si no te sientes bien con la prenda. Además, las tiendas multimarca también pueden ofrecer sus diseños. Para hacerlo, solo deben contactar a través de un correo electrónico.

Desde su creación, Kimonea no ha dejado de crecer, llegando incluso a vestir a famosos como Laura Fa, Itziar Castro, Alejandra Castelló, Noemí Casquet, Rosa López, Chenoa, Iván Massagué, Luisa Martín, Marta Piedra y Gessamí Caramés.

La elegancia milenaria con visión occidental que caracteriza a la empresa ha hecho de este negocio de km 0 un signo de la moda del país.

