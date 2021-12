Los áticos en promoción de Tu Inversión Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

En cuanto a luminosidad, vista y capacidad de disfrute del espacio exterior no hay opción equiparable a los áticos de Edificio Excellence. Particularmente en esta localización supone contar con una extraordinaria vista al mar. A través de Tu Inversión Inmobiliaria es posible acceder a los áticos en promoción de obra nueva Excellence, un edificio construido de manera sostenible que provee un gran nivel de calidad de vida.

Áticos en la promoción de obra nueva Excellence Los áticos en promoción de obra nueva Excellence, en Benalmádena, integran un edifico construido con materiales sostenibles de máxima calidad y diseñado de forma moderna. Este modelo de edificación reduce las emisiones de carbono y permite un ahorro de hasta de un 30% en la factura de luz. La climatización de los ambientes y la provisión de agua caliente se realizan mediante aerotermia mientras que la iluminación está íntegramente instalada con tecnología LED.

Los áticos cuentan con tres dormitorios y gozan de una extraordinaria vista panorámica al mar. El edificio posee, además, espacios comunes como un solárium en la cubierta y piscinas, desde las cuales también se puede disfrutar un gran paisaje marítimo. Además, las unidades también incluyen un garaje en el sótano.

Los precios de los áticos en Edificio Excellence no tienen comparación con ninguna promoción de obra nueva en toda la costa del sol.

El edificio Excellence se encuentra ubicado en Arroyo de la Miel, uno de los tres núcleos urbanos que integran el municipio de Benalmádena, en Málaga. A su alrededor es posible hallar todo tipo de comercios y servicios, desde supermercados hasta cafeterías y una variedad de oferta de restauración. Benalmádena es además un núcleo turístico en expansión con diversos sitios de interés.

La Costa del Sol, un paraíso con propiedades de lujo Tu Inversión Inmobiliaria cuenta con profesionales de una extensa trayectoria de más de 15 años en el sector. Durante ese tiempo, lograron desarrollar una variedad de emprendimientos, no solo residenciales sino también comerciales e industriales. Se trata de una firma de referencia en la Costa del Sol y que siempre brinda un trato personalizado a sus clientes.

En su cartera se puede encontrar la mayor variedad de viviendas de nuevos proyectos de toda la zona, desde villas hasta departamentos de un dormitorio o estudios. La Costa del Sol es un sitio de gran expansión de las propiedades de lujo, a la que muchos llegan de vacaciones o por descanso y acaban instalándose para toda la vida. A través de Tu Inversión Inmobiliaria es posible acceder a áticos en promoción de una variedad de proyectos de obra nueva o de reciente construcción en un lugar de ensueño como lo es la Costa del Sol.

