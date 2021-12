Comprar leña de encina online con www.pelletsyleña.com Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 12:18 h (CET)

Para cocinar y calentar el hogar, la leña ha sido utilizada durante generaciones. Actualmente, con la próxima llegada del invierno y la popularidad de los medios de calefacción renovables su uso se ha vuelto otra vez muy común.

La gran mayoría de los negocios de venta de leña locales se han quedado algunos pasos atrás en cuanto a las nuevas necesidades y facilidades que buscan los clientes actuales. No obstante, la empresa Pellets y Leña es una de las que cuenta con una web propia desde donde vende leña para chimenea de encina de excelente calidad en Madrid, ofreciendo un servicio rápido y productos a muy buenos precios a sus clientes.

¿Qué propiedades especiales tiene esta leña? La encina es el árbol predominante en toda la zona centro y sur de la península y es muy valorado entre los españoles por varias razones diferentes y una de las principales es debido a su leña. La leña de encina es un tipo de biomasa que se caracteriza por ser de combustión lenta y muy calorífica, razón por la cual es perfecta para chimeneas, estufas y cocinas. Además, sus características la hacen un combustible accesible y respetuoso con el medioambiente, ya que prácticamente no produce emisiones de CO2 a la atmósfera. Para estos próximos meses de invierno que están a la vuelta de la esquina, la leña de encina puede ser una excelente alternativa para calentar espacios sin consumir energía y combatir las bajas temperaturas. Ahora, ya es posible adquirirlas fácilmente desde la comodidad del hogar gracias a Pellets y Leña, una compañía que se dedica a la venta de leña online.

Comprar leña de calidad rápido y fácilmente en Pellets y Leña La chimenea es uno de los elementos principales de un hogar español, principalmente en las zonas rurales. Allí no solamente la familia puede calentarse, sino que también es ideal para disfrutar de un buen rato divertido.

La leña que vende Pellets y Leña es de primera calidad y proviene de árboles podados o de la tala controlada. Antes de la venta, esta es sometida a 12 meses de secado y se puede comprar en palés de 1M3 a un precio de 142 € con IVA incluido. Asimismo, los troncos vienen en un espesor que va de los 30 a 40 cm dispuestos en un cubicaje optimizado.

Pellets y Leña permite adquirir muy fácilmente, a través de su tienda online, en pocos clics y sin pedido mínimo, la cantidad de leña de encina que el cliente necesite. Además, con la compra se incluye el envío gratis al domicilio del cliente.

Adicional a esto, Pellets y Leña ofrece también distintos packs, por medio de los cuales se puede adquirir el palé 1M3 de leña de 1 metro cúbico, a un precio más económico de hasta 125 € por palé. Los distintos packs disponibles se encuentran en su página web en su sección de leña.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.