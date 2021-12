Schneider Electric presenta su nueva gama Easy Rack a sus partners de soluciones IT Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 12:48 h (CET) Schneider Electric ha presentado el 1 de diciembre en Madrid su nueva gama Easy Rack, un sistema de rack de gran calidad y personalizable, que permite una instalación mucho más fácil, sencilla y rápida Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado hoy su nueva serie Easy Rack, en un evento celebrado en Madrid para sus partners proveedores de soluciones IT. Se trata de un sistema de rack de alta calidad, diseñado para ser rápido y fácil de instalar, a la vez que simple de escalar y personalizar, para una amplia gama de aplicaciones de misiones críticas, como routers de red, entornos industriales y de Edge Computing, centros de datos en la nube y de colocación.

“Ha sido estupendo poder volver a reunirnos con nuestros partners IT, que son tan importantes para nosotros, y presentar oficialmente una oferta como Easy Rack, que combina simplicidad y facilidad de instalación con un precio asequible, manteniendo el nivel de calidad de los reconocidos productos APC,” ha asegurado Ana Carolina Cardoso, Iberia Channel Director de Schneider Electric.

Easy Rack de Schneider Electric

La nueva gama proporciona un sistema de rack fiable, asequible y fácil de usar, y totalmente personalizables. Están disponibles en varias alturas, anchuras y profundidades. La gama también incluye sistemas de rack con o sin paneles laterales y una opción empaquetada en plano (Flat pack) para facilitar la entrega a lugares de difícil instalación, por su espacio o altura. Ofrece un índice de ventilación de hasta el 81% en las puertas delanteras y traseras con capacidades de carga estática y dinámica de 1200 kg y 600 kg respectivamente.

Los Easy Racks cuentan con una plataforma de rack estandarizada, lo que facilita la instalación en centros de datos en fila, armarios de cableado y entornos remotos, y son compatibles con el software de gestión de IT EcoStruxure de Schneider Electric, que es abierto, interoperable y compatible con cualquier proveedor, lo que permite la supervisión remota de la infraestructura IT local y distribuida desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.