El secreto mejor guardado al descubierto. ¿Cuáles son las ayudas valoradas en miles de euros que Eissei ofrece gratis a sus clientes de módulos? Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 12:02 h (CET)

Vender maquinaria de última tecnología con cinco años de garantía y con un Dpto. I+D+I completamente europeo es bastante sencillo porque lo “único” que se tiene que conseguir es marcar una fuerte eficiencia tecnológica.

Sin embargo, lo que diferencia a Eissei es el valor añadido en la atención al cliente gracias a servicios en los que son especialistas.

Las líneas de trabajo de Eissei Entre las líneas que aborda esta empresa se destaca el plan de negocio. Aunque parezca increíble, muchas empresas no hacen los deberes al inicio y se lanzan al vacío empresarial sin tener una previsión realista de su futuro, por lo que el 80 % muere en los primeros 5 años. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se compra un equipo, se modifica el plan de negocio porque se introducen nuevos tratamientos que pueden ocupar el espacio de otros que se hacían antes debido a que pueden ser más rápidos en su realización, tener un coste diferente o modificar el tratamiento. En Eissei se incluye un plan de negocio basado en la media de precios de la zona y de la provincia donde se encuentra el módulo médico estético. Este plan de negocio se realiza junto con el cliente con el objetivo de habituarlo a trabajar de forma avanzada.

Además, también se encargan de llevar a cabo auditorías legales. Apartir del 27 de mayo de 2021, la legalidad en aparatología médico estética se ha endurecido lo necesario para proteger la salud de los pacientes en medio de un sector en el que, según la SEME, el 56 % de los tratamientos se lleva a cabo por personal no cualificado. La legalidad de una clínica médico estética se basa en cinco pilares. El primero de ellos es la licencia de actividad o la modificación de la licencia y la adecuación del espacio a la normativa de clínica médico estética. Además, también hay que tener en cuenta la titulación homologada de los trabajadores que se modifica a partir del 27 de mayo y para lo que se ofrecen soluciones regladas y eficientes mediante socios empresariales especialistas que ponen a disposición para cumplir normativa. Otro de los cambios es el certificado de conformidad CE de la aparatología que a partir del 27 de noviembre pasa a ser producto sanitario (láser, IPL, RF, lipolisis, ultrasonidos, ondas de choque, etc.). Otro punto a destacar son las revisiones anuales incluidas en los 5 años de garantía de los equipos de Eissei y que es obligatorio que estén a la vista ante cualquier inspección. Más allá de estas novedades, cabe remarcar que los expertos de la empresa revisan que el etiquetado de la aparatología sea correcto y que cumpla con la normativa europea.

Además de este servicio, Essei también se encarga de la auditoría digital. En la actualidad, la mayor parte de los clientes potenciales toman sus decisiones a través de las opiniones que hay en internet y el posicionamiento de una clínica en Google, es decir, cuanto antes aparezca en el buscador, más posibilidades habrá de captar nuevos clientes. Si la web se crea desde cero se tiene que diseñar pensando en la información, la posibilidad de reservas, la conexión con el programa de gestión de la clínica y el posicionamiento en Google. Asimismo, las redes sociales cobran un enorme interés por las campañas que permiten la atracción de nuevos clientes en la tranquilidad de su hogar y en sus momentos de ocio, por lo que Facebook e Instagram son ideales.

En lo que respecta a las redes sociales, con el sistema de módulos de la empresa, se llevan las redes durante 3 o 6 meses y se diseñan las diferentes campañas, enseñando al cliente a sacar el máximo partido de estas. Las estrategias de marketingponen a disposición del cliente estrategias de conversión de su flujo de clientes a los nuevos tratamientos médico estéticos que ofrecerá, siendo los resultados probables alrededor de un 40 % de clientes que usarán esos nuevos servicios. Si se tiene en cuenta que acuden unos 150 pacientes a una policlínica cada día, el hecho de que 60 pacientes puedan considerar tratarse supone un verdadero éxito. En nuevas aperturas, la atracción de clientes se basa en promociones, campañas y alta visibilidad desde la vía pública, aparte de campañas en internet y una fuerte visibilidad de la página web que se alcanza a los 6 meses tras la apertura.

El diseño de la campaña de marketing se lleva a cabo desde el Dpto. de diseño que aporta la creación de cartas de tratamiento, vinilos exteriores de comunicación, cartelera interior de comunicación, folletos promocionales, posts en redes sociales y muchos más elementos para informar a los futuros clientes de la apertura de la clínica y los tratamientos que ofrece de una manera novedosa y disruptiva. Además, en función del número de módulos, en la campaña de prensa digital se regalan entre 3 y 6 meses de apariciones en medios de comunicación digital de difusión nacional y local, cuyo objetivo es más el posicionamiento del nombre de la empresa en internet que la atracción de nuevos clientes. Entre 250 y 500 apariciones en medios explicando los nuevos tratamientos que la clínica proporciona aparecen en Google en 3 o 6 meses. Si los clientes quieren continuar con estos servicios tras la campaña promocional gratuita, contarán con precios preferentes adecuados que no afecten a su plan de negocio y que apoyen la economía de su empresa.

Para realizar la redacción de artículos, se tendrá en cuenta el período de tiempo que se trabaje con el cliente y los redactores se pondrán en contacto con este con el fin de escribir y editar los artículos que mayor interés generen en el público objetivo de cada marca, correspondiéndose con los tratamientos más novedosos y rentables en función del plan de negocio.

En lo que respecta a la implantación de tratamientos, con la aparatología facial y corporal actual de Eissei se ofrecen más de 100 tratamientos, incluyendo los de fisioterapia. El equipo de técnicos de la empresa elegirá qué tratamientos son adecuados a los módulos y la maquinaria, basándose en el estudio de mercado que se realiza en la zona de la clínica teniendo en cuenta los requerimientos de los pacientes de el área geográfica, su nivel socioeconómico y sus necesidades de belleza y salud.

Más allá de la aparatología, hay ocasiones en los que la búsqueda de personal cualificado puede ser complicado. Por ese motivo, los recursos humanos de Eissei proporcionan desde personal de tratamiento homologado de base (Técnicos superiores en estética) hasta médicos estéticos que pueden acudir con la frecuencia deseada para realizar tratamientos exclusivos como inyecciones de Botox o aumento de labios con ácido hialurónico. Todo ello es posible gracias a acuerdos con escuelas, asociaciones locales o universidades que imparten los másteres es medicina estética. Essei también cuenta con formación mediante un equipo de formadoras a nivel nacional que ayudan a dominar los equipos aunque sean autoguiados y muy sencillos de uso mediante vídeos incluidos en el propio software. Siendo aparatología de última generación, el esfuerzo humano se minimiza de forma ostensible. Cuando la formación ocupa más de un día, esta se lleva a cabo en las sedes de formación repartidas por toda España.

La empresa destaca que uno de los grandes problemas de las empresas que adquieren nuevos servicios es que no tienen argumentos de venta con el fin de informar a sus clientes o realizar la venta de dermacéutica (cosmética médica especializada con altas concentraciones de principios activo) para uso en casa, fundamental para completar los tratamientos de la clínica. Por ese motivo, desde Eissei se llevan a cabo cursos de ventas en los que el equipo de coaches de la empresa explican las diversas técnicas que existen para vender más y mejor cada día como bonos, promociones, el poder de la prescripción, la psicología de la venta, la pregunta cerrada, la estrategia de la bolsa y un largo etcétera de estrategias para vender servicios y productos.

Con todo estos servicios a disposición, la empresa aclara que no incluye entre sus servicios gratuitos la creación de la web corporativa, el pago de las campañas a Facebook, Instagram o Google y la producción de cartelera y papelería, ya que estos son productos que forman parte del negocio del cliente de forma física o virtual.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué es importante cumplir con la normativa de Protección de Datos? El servicio de renting flexible particulares de TodoRenting.es El cambio en el impuesto de la plusvalía, por La Casa Agency El Clot El kimono, la prenda milenaria de Kimonea que sigue siendo tendencia Comprar leña de encina online con www.pelletsyleña.com