WeQual Awards reconoce a dos mujeres directivas de Schneider Electric por su contribución a los negocios Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 12:40 h (CET) Susan Uthayakumar, Presidenta de la Sustainability Business Division, y Tina Kao Mylon, Senior VP de Talent and Diversity de Schneider Electric, son finalistas de los WeQual Awards 2021 Dos altas directivasde Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, son finalistas de los WeQual Awards 2021 para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). En concreto, se trata de Susan Uthayakumar, Presidenta de la Sustainability Business Division, y Tina Kao Mylon, Senior VP de Talent and Diversity de Schneider Electric, candidatas en las categorías “Desarrollo empresarial” y “Personas y cultura” respectivamente.

La misión de WeQual es proporcionar igualdad y diversidad a las empresas a nivel internacional, identidicando a mujeres de éxito profesional presentes en los Comités Ejecutivos de las principales empresas en todo el mundo. Susan Uthayakumar y Tina Kao Mylon se unen así al WeQual Club, un grupo de 144 miembros cuyo reconocimiento por los WeQual Awards ha ayudado a romper el techo de cristal desde 2019. Monique Elliott, Senior VP de Industrial Automation Global Marketing de Schneider Electric se unió al WeQual Club en 2020.

Susan Uthayakumar, finalista en la categoría “Desarrollo empresarial”, responsable de la gestión de los Servicios globales de Sostenibilidad y Energía de Schneider Electric, así como de la consultoría de sostenibilidad de la empresa, genera un impacto positivo tanto en los negocios como en su comunidad, apoyando la creación de las líderes del futuro en el sector STEM.

Tina Kao Mylon, finalista en la categoría “Personas y cultura”, es responsable en Schneider Electric a nivel mundial de la adquisición y el desarrollo del talento, del desarrollo del liderazgo, de la diversidad, la equidad y la inclusión y el bienestar. Cree firmemente en el poder de las organizaciones y las personas para impulsar el cambio.

WeQual anunciará a las ganadoras el 26 de enero de 2022.

Reconocida este año como la empresada más sostenible del mundo por Corporate Knights, Schneider Electric se ha comprometido públicamente, como parte de sus objetivos de sostenibilidad para 2025, a garantizar que las mujeres representen el 50% de sus nuevas contrataciones, el 40% de los directivos de primera línea y 30% de la alta dirección. Las iniciativas de Schneider Electric hacia la igualdad de género incluyen prácticas salariales justas y equitativas, políticas de trabajo flexibles y tolerancia cero al acoso, entre otras medidas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.