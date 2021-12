FCC renueva su compromiso con Fundación ONCE, alcanzará las 900 contrataciones de personas con discapacidad Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 12:08 h (CET) El secretario general del Grupo FCC, Felipe B. García Pérez, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, han renovado el Convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2009 y que, en esta ocasión, supondrá el objetivo de contratación de 125 personas con discapacidad durante los próximos tres años, llegando así a las 895 contrataciones desde el inicio de la colaboración Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Según ha explicado Felipe B. García Pérez, "FCC, que posee una cultura y unos valores sólidos, ha impulsado siempre los programas de talento y diversidad. Uno de los principales objetivos de nuestro Grupo es el compromiso con la sostenibilidad mediante el impulso de acciones socialmente responsables que den respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés. Así, FCC se compromete a promover la inclusión social de personas con discapacidad, integrándolas dentro nuestra compañía”.

Por su parte, Alberto Durán ha asegurado que “gracias a socios como FCC, hemos conseguido sacar adelante el empleo de las personas con discapacidad, en una situación especialmente complicada a causa de la pandemia”. Además, en su opinión, el hecho de que un grupo tan importante como FCC se comprometa con la diversidad, “hará que otras muchas empresas se animen, porque verán en vuestra compañía que la incorporación de personas con discapacidad en las plantillas es algo creíble”.

FCC seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos que la compañía demande, preseleccionar a las personas que mejor se adecuen a los perfiles requeridos e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

El acuerdo contempla también la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo.

Antecedentes

En el año 2009, la división de FCC de Medio Ambiente de Barcelona firmó un convenio con Inserta Empleo que se materializó en la contratación de 73 personas con discapacidad. Tras los buenos resultados obtenidos, ambas entidades firmaron un convenio en noviembre de 2010, en el que se incorporaban todas las áreas de negocio de la compañía y se establecía el compromiso de incorporar a 150 personas con discapacidad en un periodo de 3 años.

Cumplidos los objetivos de este convenio, se renueva la colaboración en mayo de 2014 incorporando un compromiso de colaboración de 125 personas con discapacidad en 3 años, y el 13 de marzo de 2017, con el objetivo de conseguir 125 contrataciones en el plazo de 3 años.

Sobre FCC

El Grupo FCC, con una experiencia acumulada, de más de un siglo de historia, es uno de los primeros grupos de servicios ciudadanos referente mundial en el área de los servicios medioambientales, la gestión integral del ciclo del agua, la construcción y gestión de infraestructuras, así como en la producción de materiales asociados.

Su diversificación les ha permitido ofrecer un servicio global al ciudadano, desde el desarrollo de infraestructuras hasta la prestación de servicios medioambientales y de agua a la comunidad. Hacen ciudades sostenibles.

FCC enfoca la gestión empresarial hacia el diseño y la prestación de servicios inteligentes a los ciudadanos. Para ello, ha desarrollado un extenso abanico de servicios cuyo denominador común es la búsqueda de la eco-eficiencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas PINKCHIC guagua recomienda el mejor calzado de fiesta para aguantar celebraciones navideñas, día y noche Trazable (TRZ) cierra su ICO con éxito y capta más de 3 millones de euros Aspectos del mundo de las criptomonedas que hay que conocer El mundo de las criptomonedas, de las aplicaciones descentralizadas, la tecnología blockchain, y las plataformas de middleware, tienen una mayor relevancia para las personas El empresario hotelero Diego Emiliano corzo inaugura hotel en Cap D'Antibes Coremsa Formación presenta un itinerario formativo en informática para reducir el paro juvenil en Madrid