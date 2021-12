Los tatuajes llevados a otro nivel de la mano de Carlos Fabra en CosaFina Tattoo Emprendedores de Hoy

La cultura del tatuaje ha cambiado y evolucionado en los últimos tiempos. Hoy, por su extensa difusión, no se asocia al llevar un tatuaje con nada en especial, por eso, quienes buscan estamparse un dibujo o diseño en la piel cada vez más escogen motivos personalizados con alto nivel de detalle.

Justamente, el estudio CosaFina Tattoo, liderado por Carlos Fabra, trabaja los tatuajes llevados a otro nivel, a partir de un estilo único en blanco y negro.

El estilo propio del realismo de Carlos Fabra Con 10 años de experiencia, CosaFina Tattoo es un estudio que se especializa en tatuajes realistas en blanco y negro. Este estilo busca reflejar de forma exacta una imagen, ya sea una fotografía o un diseño hecho especialmente para la ocasión. La habilidad y la pericia del tatuador es fundamental porque el parecido de un retrato con la realidad es fundamental. Es común también crear tatuajes realistas a partir de conceptos surrealistas, fantásticos o personajes de ficción.

Carlos Fabra, que cuenta con más de 15 años de experiencia, despuntó a través de su trayectoria un estilo único en blanco y negro y se especializó en tatuajes con motivos de anime, cartoons y personajes de la saga Dragon Ball. Todos los trabajos que realiza son únicos y personalizados.

Fabra en la adolescencia cursó el bachillerato artístico y después los estudios de técnico superior en Artes Plásticas y Diseño con la especialidad de Ilustración. Comenzó su trayectoria laboral en el mundo de la publicidad, aunque ya a los 20 años, inició su carrera como tatuador profesional. Primero dominó la técnica del black and grey, tatuajes en grises, para luego crear su propio estilo, que practica en la actualidad.

Los tatuajes llevados a otro nivel en CosaFina Tattoo El realismo ha ganado mucho espacio entre quienes deciden tatuarse. La posibilidad de un diseño único resulta atractiva. De esta forma no existen dos tatuajes iguales. Los trabajos de Carlos Fabra con los personajes vinculados a Dragon Ball son únicos e irrepetibles porque se adaptan al cuerpo de cada uno de sus clientes.

En CosaFina Tattoo además trabajan otros artistas de forma regular y algunos más como invitados que realizan diseños de animales, retratos o composiciones para hinchas de fútbol, entre muchas posibilidades. Todos los resultados son de alta calidad, tratándose de tatuajes llevados a otro nivel.

Por último las instalaciones de CosaFina cumplen con los máximos estándares de calidad exigidos por el Departamento de Sanidad y sus tres cabinas cuentan con todos los requisitos de higiene y seguridad.

CosaFina Tattoo, a través de la pericia de Carlos Fabra y su equipo de tatuadores, se consolidó como un estudio especializado en realismo que impulsa los tatuajes llevados a otro nivel.

