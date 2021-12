Bravo19 y su curso de tripulante cabina pasajeros Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 10:45 h (CET)

El mundo de la aviación comercial, además de ser un ámbito que provee de estabilidad laboral, es una oportunidad de conocer distintos países y culturas. Además, aquellos que trabajan en un avión forjan relaciones de compañerismo y amistad que perduran por toda la vida.

Para ser tripulante de cabina, hay que realizar una formación especializada, como la que ofrece el centro educativo Bravo19, de gran trayectoria en la enseñanza de auxiliares de vuelo. El curso tripulante cabina pasajeros se apoya en los valores éticos que rigen en todo el sector como la motivación, el profesionalismo y la disciplina.

¿Qué contenido se imparte en el curso para tripulantes de cabina? Los alumnos que hacen el curso tripulante cabina pasajeros en Bravo19 obtienen una excelente preparación que les permite conseguir empleo en líneas aéreas nacionales e internacionales. Los profesores e instructores que los guían cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector y al día de hoy integran las compañías de aviación más prestigiosas de Europa.

El curso tripulante cabina pasajeros tiene una duración de siete semanas en las que los alumnos adquieren una serie de conocimientos que van desde los conocimientos teóricos generales de la aviación y sus normativas, hasta los aspectos de seguridad en el avión. Un tripulante, además, debe saber asistir a los pasajeros y conocer principios básicos de medicina y primeros auxilios.

La formación no solo es teórica, ya que también se realizan prácticas en una maqueta para que los estudiantes no se sientan incómodos en el avión. Las asignaturas que componen el curso están reguladas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

El curso tripulante cabina pasajeros en Bravo19 también se puede realizar de manera intensiva de lunes a sábados durante 3 semanas. Los requisitos son tener más de 18 años, no tener antecedentes penales, tener dominio un idioma que no sea el español y saber nadar.

El título que se obtiene es el Certificado de Tripulante de Cabina de Pasajeros homologado por la AESA, el cual es de carácter obligatorio para trabajar en una compañía aérea. Desde el principio del curso, Bravo19 inculca en los alumnos valores fundamentales dentro de la aviación, como son la formalidad para vestir y la puntualidad.

Una vez finalizado el curso tripulante cabina pasajero en Bravo19, los alumnos reciben ayuda para revisar las ofertas que se publican y ponerse en contacto con las compañías del sector, para así comenzar a ejercer una profesión que garantiza una vida cargada de experiencias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.