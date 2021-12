Opiniones de Ceasfor y sus 3 cursos con más salidas profesionales Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 10:52 h (CET) La formación online lleva años siendo la elección por excelencia de aquellos estudiantes que buscan compaginar sus estudios con la vida laboral y familiar, pero la llegada de la pandemia no ha hecho más que reforzar este tipo de educación a distancia y cada vez son más los que apuestan por la formación a distancia y deciden iniciar su curso online ¿Qué opinión merece la Escuela Ceasfor?

Ceasfor, que lleva más de 20 años impartiendo formación y cursos online, se ha consolidado como centro de referencia a nivel nacional en este formato. Más de 40.000 alumnos han pasado ya por sus aulas, pudiendo presumir de ser uno de los centros educativos pioneros en este tipo de formación.

La escuela ofrece preparación personalizada de Oposiciones, Formación profesional, Preparación de accesos, Cursos online y Certificados de Profesionalidad Privados, con lo que cuenta con un abanico amplio y extenso de posibilidades para sus alumnos.

Aún teniendo un extenso catálogo formativo, en su opinión existen 3 cursos online por excelencia, que consiguen integrar de manera anual a más de 1000 alumnos en puestos de trabajo.

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

El perfil de alumnos de este curso online son generalmente mujeres de entre 25 y 35 años. Los alumnos que lo han cursado opinan que este es un curso ideal para personas con espíritu de servicio y predilección por el contacto humano y el cuidado.

Ofrece salidas profesionales tanto en el sector privado como en el sector público, ya que la escuela también prepara para las oposiciones. Un curso anual y completo, que capacita al alumno para trabajar en centros de salud y hospitales, siendo uno de los cursos con más tasa de inserción laboral de la escuela.

Técnico en Gestión Administrativa

Este curso de formación es muy polivalente y transversal. Indiferentemente del sector de la empresa en la que se desee trabajar, existe un departamento de administración, con lo que la opinión hacia el mismo es muy positiva y con muchas opciones de inserción laboral.

Cada año se publican en portales de empleo, más de 100.000 puestos de trabajo. Desde Ceasfor integran de manera anual a muchos de sus alumnos en este sector tan demandado.

Técnico en Sistemas Microinformáticos y redes

El perfil de estudiante de este curso son hombres de entre 18 y 30 años. Según el portal de infojobs, cada vez se publican más ofertas de trabajo de informática, para las que no se encuentran candidatos con una formación relacionada, con lo que dotarse de esta formación sin duda es una muy buena opción para conseguir empleo.

La opinión de los alumnos que han conseguido su titulación es unánime, se trata de un curso completo de formación, en el que el estudiante aprende tanto hardware como software, punto muy atractivo para añadir a cualquier currículum.

Ceasfor ofrece la posibilidad de financiar los cursos de manera cómoda y adaptada, ajustándose a cada situación y alumno, entendiendo que la formación completa y de calidad es esencial para poder acceder al mundo laboral.

Así pues, todos aquellos que estén pensando en darle un giro a su carrera profesional o que quieran invertir en su formación y proyectar su futuro, pueden apostar por la formación online y centros de confianza y calidad como Ceasfor.

