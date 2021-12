Lefties presenta Juntos de Nuevo, una colección llena de historias de reencuentros navideños Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 10:37 h (CET) "Todos tenemos una historia que contar y todas tienen algo en común: son historias de reencuentro, unión y esperanza. Cada día agregamos una nueva página en nuestra historia, cuando termina una, comienza otra. Unas hablan de familia, otras de amistad, pero todas de amor. Un hilo invisible nos conecta, nos vuelve a unir sin importar el momento, el lugar o las circunstancias. Volvemos a soñar, nos volvemos a encontrar. Volvemos a estar juntos. Felices fiestas" Lefties presenta "Juntos de Nuevo" su nueva colección Otoño-Invierno'21/22 para toda la familia.

De la misma manera que con las colecciones Family y People, con Juntos de Nuevo, Lefties vuelve a convertir a las personas en los verdaderos protagonistas de sus colecciones, reivindicando los vínculos familiares y las diferentes formas que existen de unirlos. JUNTOS DE NUEVO es una colección donde Lefties rinde un cálido homenaje al fuerte vínculo afectivo de la familia y donde la moda se presenta como un elemento que cohesiona a todos sus miembros sin prejuicios ni barreras. El cariño y el amor que transmiten las familias es el fiel reflejo de su realidad. Familias protagonistas de historias que muestran como el reencuentro en estas fechas es toda una demostración de amor. Una colección pensada para celebrar cada momento juntos.

LEFTIES JUNTOS DE NUEVO presenta todas las líneas de producto de la marca, prendas perfectas para crear looks cálidos, versátiles y funcionales para vestir tanto dentro como fuera de casa pensadas para ofrecer una total comodidad en el día, con múltiples opciones en punto o algodón suave y siempre a la última tendencia. Chaquetas, americanas, blazers, abrigos, cazadoras, jerséis, sudaderas, camisetas, tops, cardigans, pantalones y mucho más. Con una amplia variedad en calzado, botas, botines, deportivas, zapatos y zapatillas para estar en casa, Lefties tiene todos los estilos en calzado para mujer, hombre y niños. Y en cuanto accesorios, bolsas, bolsos, mochilas, monederos, cinturones, accesorios para el pelo, un sinfín de producto para esta temporada. Toda la colección en una amplia paleta de colores cálidos para toda la familia para regalar en una fantástica caja roja esta Navidad.

Además, Lefties tiene una amplia propuesta de prendas y accesorios que se convertirán en los regalos perfectos para regalar esta Navidad a los seres más queridos, con una amplia colección de Navidad con jerséis, sudaderas, camisetas, pijamas y accesorios divertidos. Un año más, la marca renueva los iconos navideños de siempre para ofrecer divertidos diseños para toda la familia ampliando con nuevas propuestas en accesorios, como tazas y utensilios o menaje de cocina como los moldes para hacer galletas o los postres, delantales, calendarios de adviento, zapatillas de estar por casa, ropa interior navideña, cinturones, calcetines, divertidas diademas, gorras y gorros, gafas y mucho más. La colección muestra desde una visión clásica de los icónicos motivos navideños, hasta la más desenfadada y divertida Navidad con atrevidos estampados y prints a los que será imposible resistirse estas fiestas. Todos ellos configuran una amplia y colorida selección de prendas para presumir del mejor espíritu navideño en cualquier ocasión, con un total christmas outfitt perfecto y divertido para compartir la Navidad en familia. Y este año, la mascota de la casa también se viste de Navidad.

En la colección de fiesta, prendas y accesorios combinables entre sí con inesperados contrastes y looks perfectos que resultan idóneos para la noche, que toman el color negro como base indiscutible por su atemporalidad y elegancia, con una amplia presencia del glittering, los paillettes y el color velvet que destaca en americanas, vestidos y tops, con un brillo especial y chic en toda la colección. Outfits minimalistas a la vez que sencillos que destacan la feminidad de una colección que mantiene un constante equilibrio entre la elegancia y la sofisticación con el mejor estilo y las últimas tendencias para mujer. La nueva colección LEFTIES JUNTOS DE NUEVO AW21 ya está disponible en todas las tiendas Lefties, en su canal de venta online y en su app. Lefties lanza cada semana nuevas prendas y colecciones donde escoger el diseño que mejor exprese la personalidad del cliente.

Lefties.com. La nueva y renovada página web lefties.com impulsa la apuesta de Lefties por el canal y la innovación digital, con un diseño adaptativo y funcional que garantiza al 100% el acceso web a los usuarios desde cualquier dispositivo con una web muy funcional y visual para una navegación totalmente intuitiva. La web es un amigable punto de encuentro digital entre marca y cliente, una auténtica plataforma multicanal que da respuesta a todos los requerimientos del usuario mostrando la innovación constante de la compañía.

Follow Us @leftiesofficial #leftiestogetheragain leftiesfamily #leftiesrealfamilies #leftiespeople #newin #leftieswomancollection #leftiesmancollection #leftieskidscollection #leftiesshoponline

Acerca de Lefties: Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional. Dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada una de las colecciones cuenta con su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a toda la familia y desarrolla diariamente nuevas formas de ofrecer a sus clientes el mejor producto de moda. En la actualidad Lefties cuenta con 169 establecimientos y presencia en 8 países (España, Portugal, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez y Dubái). Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de moda y distribución del mundo. Bajo el sello de calidad Inditex, Lefties integra en su modelo de negocio el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos. Siempre dando una respuesta ágil a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El perfil de estudiante de idioma en España es urbanita, de 43 años, universitarias, casadas, con hijos y que estudian inglés para impulsar su carrera profesional Opiniones de Ceasfor y sus 3 cursos con más salidas profesionales La empresa Mirotix ha creado una colección de tarjetas personalizadas para auténticos hinchas del Atlético de Madrid La iniciativa valenciana que está revolucionando el emprendimiento rural Pecunpay será el primer emisor de tarjetas de UnionPay International en España