La iniciativa valenciana que está revolucionando el emprendimiento rural

martes, 14 de diciembre de 2021, 10:44 h (CET) La Comuna Emprende se consolidad como la iniciativa más efectiva para generar emprendimiento práctico y efectivo. Lanzada hace 6 meses en L'Énova, un pequeño municipio de 900 habitantes de la comunidad valenciana, ha conseguido implicar y motivar a las empresas privadas y fondos de inversión. Ahora otros municipios se unen a la iniciativa para apoyar este modelo de emprendimiento práctico y efectivo La Comuna Emprende crece, la iniciativa creada para impulsar la actividad económica y fomentar el emprendimiento en zonas rurales se consolida con la incorporación de dos municipios más. Sumacàrcer y Barxeta se unen a la plataforma para reforzar su apuesta por el emprendimiento local. Vicent Mahiques y David Pons, alcaldes de ambos municipios, reconocen la importancia de apoyar iniciativas que activen la economía local y apoyen a aquellos que quieren emprender en sus municipios. "Es fundamental que unamos fuerzas para acometer iniciativas y proyectos que impulse la económica y fomente una cultura emprendedora práctica y sostenible", apunta Tomás Giner, alcalde de L'Énova.

"La Comuna Emprende va a convertirse en un referente para la creación de empresas y empleo en entornos rurales", afirma Juan Gorchs, director de la plataforma. No solo han lanzado un programa de formación práctico y efectivo, sino que están creando un entorno realmente eficiente para generar actividad económica. En tan solo 6 meses de vida, han conseguido implicar a la empresa privada como parte del soporte, PYMEs locales como la empresa de transporte Rafa Grau, las empresas de gestión municipal GSlocal y Martínez Centro de Gestión, así como RIGRAU y RAFKI 2019, y otras tantas, han sido fundamental para el soporte económico del programa.

"En 2022 no solo vamos a ampliar nuestra cartera de empresas colaboradoras, sino que La Comuna Emprende será una herramienta con la que las empresas locales podrán digitalizar parte de sus servicios, los emprendedores podrán encontrar fuentes de financiación y los municipios podrán atraer inversión", nos comenta Juan Gorchs.

Como ejemplo de emprendimiento práctico, han lanzado La Comuna Foods, un programa dentro de La Comuna Emprende para emprendedores del sector agrícola y gastronómico, en el que ya han incubado varios productos, la primera cerveza gourmet elaborada con naranjas de la zona, una línea de Tés ecológicos de cultivo local y un sello para la naranja de la comarca, con la que pretenden revalorizar su demanda. En el 2022 quieren tener un catálogo de más de 20 productos bajo la marca La Comuna, quesos, vinos, cerveza, miel, productos de la huerta, galletas y dulces, etc.., todo para ayudar a los pequeños productores y agricultores de la zona a comercializar sus productos de una forma efectiva y rentable.

Ya tienen inversores interesados en algunos de sus emprendedores, y están desarrollando una herramienta, dentro de La Comuna Emprende, para que inversores nacionales e internacionales puedan acceder a la información de los activos de cada uno de los municipios que componen La Comuna Emprende. "Los pueblos tienen muchas posibilidades, solo les hace falta una buena estrategia comercial", comenta Juan Gorchs.

Este proyecto nació en el municipio de L'Énova, pero se está trabajando para crear todo una comunidad de municipios que luchen por no quedarse atrás. Unidos y con el apoyo de las empresas privadas, seguro que pronto seremos un ejemplo a imitar en Europa, concluye Tomás Giner.

