Cinco trucos para conseguir un hogar luminoso y lleno de color

martes, 14 de diciembre de 2021, 12:15 h (CET) Lluvia, frío, días grises…. El invierno ya está aquí. Pero no tenemos por qué dejarnos arrastrar por él. Podemos darle la vuelta y conseguir que nuestro hogar sea un remanso de paz, de luz y de color. Northdeco, tienda online de muebles de diseño a precio asequible, desvela las cinco claves para conseguir ese efecto tan deseado de un espacio luminoso.



Madera y blanco

Una de las propuestas que nunca falla para lograr un espacio lleno de luz es la combinación entre madera y blanco. Los tonos cálidos de la madera, la sensación natural de ese material contrasta a la perfección con el blanco y dotan al comedor de un ambiente fresco y ligero. “El color blanco en las paredes, combinado con elementos en madera, bien en sillas o en mesas, son un acierto seguro a la hora de conseguir que las estancias reflejen la luz” aconsejan desde Northdeco.

Dale color

El color da alegría, de eso, no cabe duda. Colores vivos, llamativos, bien combinados, harán que las estancias brillen con luz propia. “La clave está en elegir colores que combinen entre sí o que tengan relación con el resto de la estancia. En este sentido, una apuesta ganadora es elegir tonalidades de un mismo color o gama, como tonos verdes, amarillos… El resultado no puede ser más espectacular y armonioso” analizan los expertos de Northdeco. Una opción muy acertada puede ser apostar por sillas de diferentes colores en el comedor que sean el “mix” perfecto con un sillón del salón, por ejemplo.

Elementos transparentes



Del mismo modo, otra de las opciones que dan un resultado excelente a la hora de conseguir más luminosidad en el hogar es apostar por elementos transparentes. Estos elementos pueden ser mesas o lámparas, por ejemplo. Al incluir en la decoración cristales, formas transparentes, se consigue que la luz se refleje más y se “cuele” en cualquier rincón.

Naturalidad

Las plantas, los materiales naturales… siempre aportan ese toque fresco y armonioso en cualquier estancia de la casa. Ese tipo de elementos dan “vida” a los espacios y, por tanto, luz. Con unos toques muy leves es posible conseguir el efecto deseado.

Espejos y más espejos

Por último, una de las mejores opciones para crear un hogar lleno de luz es disponer en las diferentes estancias de espejos. "Los espejos reflejan la luz natural y la multiplican. No es necesario contar con un espejo en cada esquina o con uno muy grande sino que con solo colocar algunos de forma estratégica y en un tamaño medio, obtendremos el resultado deseado" afirman desde Northdeco.

