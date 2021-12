La nueva mascarilla PROTECT presenta las principales ventajas de una quirúrgica y una higiénica Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 10:32 h (CET) Su óptimo ajuste facial garantiza la máxima eficacia de la mascarilla PROTECT La mascarilla PROTECT nace con el objetivo de prolongar la vida útil de las mascarillas sin restar eficacia. Siguiendo las características de las mascarillas quirúrgicas, PROTECT posee una excelente BFE del 99% (Eficacia de filtración bacteriana), respirabilidad y seguridad – no solo en sus tejidos, también en el resto de la mascarilla –.

Texcon y Calidad ha conseguido con este innovador diseño un óptimo ajuste facial donde se eliminan los bucles perimetrales (pliegues laterales que suelen formarse en las quirúrgicas y por los que se respira aire sin filtrar) y se filtra con mayor seguridad el aire, de manera que la eficacia real de la mascarilla mejora.

El laboratorio AITEX certifica que la mascarilla PROTECT supera los objetivos marcados, ofreciendo a la sociedad una mascarilla eficaz, cómoda, duradera, sostenible y segura (certificado en Mascarilla BFE, respirabilidad, durabilidad y Oeko Tex Standard 100).

Sus características y twistband hace de esta mascarilla una ideal para su uso en colegios, tanto para el profesorado como para el alumnado. Es un elemento fundamental a la hora de garantizar un buen ajuste facial. El modelo de Twisband, altamente moldeable y resistente, permite ser cosido directamente a la mascarilla ofreciendo una mayor seguridad, comodidad y evitando el riesgo de oxidación al no usar partes metálicas.

Los análisis realizados en AITEX demostraron que PROTECT posee un 99 % de eficacia de filtración bacteriana y una respirabilidad de 35 Pa/cm2.

Sostenibilidad

Con PROTECT, Texcon y Calidad ha conseguido reducir 20 veces los residuos generados por otros productos similares. Además, el proceso íntegro de fabricación se realiza en la sede de la empresa situada en Talavera la Nueva (Toledo), fomentando el empleo y la producción nacional que dotan de un valor añadido a la mascarilla.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.