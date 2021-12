Nace Crush Up, la forma más fresca y divertida de conocer gente Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 10:09 h (CET) Aterriza en Barcelona un speed dating diferente. Inauguración: Viernes 17 de diciembre Crush Up ha sido testigo de cómo la pandemia ha mantenido a la sociedad aislada del mundo durante muchos meses. Pero nadie puede olvidar que el ser humano es un ente social y en este período de incertidumbre de salud pública se ha hecho más que palpable la necesidad de contar con otra forma de conocer a amigos o futuras parejas.

Aquí es donde entra Crush Up. "Hemos ideado una forma más divertida, entretenida y dinámica de que conozcas gente de tu zona y, quién sabe, puedas salir sonriendo de oreja a oreja tras haber dado con alguien interesante para ti", explica Jordi Camino, CEO de Crush Up.

Actividades

Los jueves: un speed dating de una manera diferente (por ejemplo, speed dating + cata de vinos).

Los viernes y sábados: la opción más ágil. Serán 7 minutos para conocer a cada participante. Es la opción tradicional de citas rápidas.

Un speed dating distinto

"Cuando llegues a nuestras instalaciones, te recibirá un equipo profesional desde el primer instante, para que todo fluya ágil y sin esperas. Nosotros nos encargamos de todo. Podrás votar nada más terminar tu velada de Crush Up (tómate tu tiempo, la votación estará abierta 48 horas). Si coincides con alguien, los resultados se actualizarán instantáneamente.Puedes reservar para ti y para los acompañantes que quieras. El objetivo es pasarlo bien", afirma el equipo de Crush Up.

"Hoy puede ser tu día de suerte"

Las galletas de la fortuna forman parte de la experiencia Crush Up. El equipo invitará a los asistentes a abrir una de ellas y desafiar al azar.

Crush Up se estrena el próximo viernes 17 de diciembre en la calle Consell de cent, 384 (Bare Nostrum Coctelería) de Barcelona en la franja de edad de 32-46 años en un evento que se desarrollará de 20.30 a 22.00 pm. donde cualquiera podrá acudir sol@ o acompañad@.

Echar un ojo a las redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/crushup.es

Instagram: https://www.instagram.com/crushup.es/

Sobre Crush Up

Crush Up nace en 2021 con la intención de aportar aire fresco al sector de las citas rápidas. www.crushup.es

