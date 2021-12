Gauzak, empresa española de diseño industrial, ayuda a emprendedores a idear y fabricar sus nuevos productos Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 09:30 h (CET)

Leire Pérez, Arkaitz Arco y Juan Carboneras sacaron adelante una empresa de diseño de producto e industrial en 2011, en la cual volcaron todos sus conocimientos. Estos jóvenes se encontraron en la Escola Massana de Barcelona, donde descubrieron que compartían la misma visión y pasión: el diseño al alcance de personas y compañías.

Fue así como nació Gauzak, una compañía de diseño que está destacando en España por el enfoque vanguardista con el que afronta los retos. Este equipo entiende su trabajo como una herramienta creativa enfocada a las necesidades y expectativas del usuario final, de las empresas y las marcas a las cuales representa.

Gauzak realiza diseño de productos e industrial El avance que ha tenido Gauzak en el mercado se debe a la visión que desde un principio han tenido Pérez, Arco y Carboneras. No solo atienden a empresas grandes, sino que también han orientado sus servicios a las pymes y a las startups. Su modus operandi se basa en repensar el producto que les llega y reinventarlo, cerrando la brecha entre lo que debe ser un producto y lo que es posible que sea. Con esta filosofía, han logrado una importante trayectoria en diseños para los sectores de mobiliario, iluminación, deportivo, packaging y la hostelería.

El diseño de producto e industrial es el epicentro del trabajo de Gauzak. Es una disciplina que han cultivado con el objetivo de darle valor a los productos que las empresas ofrecen a sus clientes. Su metodología se cimienta en el Human Centered Design, un proceso que abarca la inspiración, la idea y la implementación.

Sus resultados les han permitido ganar el reconocimiento de la comunidad productiva no solo en España, sino también en otros países de la Unión Europea. En 2019 estuvieron nominados al German Design Award por el diseño de la lámpara colgante modelo Aura, para la compañía LuzFin. De esta manera, Gauzak es una marca española que ha puesto de relieve el avance del diseño de este país.

Dar forma a los proyectos de los emprendedores Los tres creadores encabezan un equipo de expertos que utilizan los avances de la tecnología para agregar valor a los objetos. El éxito de Gauzak se basa en el principio de que los productos no solo deben ser funcionales, sino parecerlo. El objetivo es que solucionen problemas específicos, pero que además luzcan sus propiedades a través de una apariencia llamativa, original e innovadora capte la atención de las personas y que esto sea el primer impulso (aunque no el único) para su venta.

Actualmente, Gauzak cuenta con una década de experiencia dando forma a los proyectos de los emprendedores. El resultado lo han conseguido a través de un equipo que trabaja de manera metódica, con el foco en las necesidades y los objetivos de cada empresa. Estos tres creadores afirman que así logran diseños que representan el ADN de sus clientes a la vez que conectan efectivamente con los consumidores.

