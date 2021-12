Cómo promover el ahorro agua en casa, por Atrium Salud Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En la actualidad, el acceso limpio y seguro al agua no está garantizado, razón por la que muchas familias españolas deben incluir en su presupuesto familiar el gasto de grandes cantidades de dinero para comprar agua embotellada para su consumo. Sin mencionar las molestias que conlleva transportar y cargar los bidones una y otra vez.

Uno de los métodos efectivos para promover el ahorro agua es el sistema de tratamiento y purificación que ofrece Atrium Salud. Este produce agua filtrada directamente desde el grifo, garantizando a las personas el consumo de agua saludable desde cualquier lugar del inmueble, sin tener la necesidad de comprar agua embotellada.

Una opción con grandes beneficios a corto plazo Una de las propuestas que maneja Atrium Salud en cuanto al tratamiento y purificación del agua es la fuente de agua osmotizada sin garrafas, llamada Atrium Polar. Esta mejora la calidad del agua para el consumo diario, no requiere de las molestas garrafas y puede consumirse a la temperatura que el usuario desee. Este sistema puede instalarse en cualquier lugar, bien sea en el hogar o en cualquier espacio público, y su tecnología contribuye a eliminar los residuos sólidos suspendidos, turbidez, bacterias y sustancias nocivas, mejorando su sabor considerablemente.

La garantía de un sistema de agua purificada como este es el consumo de agua saludable. Además, su uso contribuye con el medioambiente, ya que no se necesita utilizar agua embotellada en recipientes plásticos. Que salga agua purificada del grifo, sin tener la obligación de cargar con garrafas y botellas, brinda mucha comodidad y, a nivel económico, supone una inversión que elimina definitivamente el gasto de compra de agua comercial.

El bienestar de las personas como gran prioridad Los productos que ofrece Atrium Salud están orientados a ayudar a las personas a tener una vida mejor, por ello, todos están diseñados en función de la prevención de enfermedades, la mejora del medioambiente y el aumento de la calidad de vida de sus usuarios.

La marca cuenta con un equipo especializado que se encarga de realizar asesorías para la instalación de los sistemas de tratamiento de agua en hogares, centros deportivos, oficinas, clínicas, locales comerciales, etc.

Por otro lado, la empresa ofrece soluciones que se adaptan a los requerimientos de cada uno de los clientes y da especial importancia a los materiales para la fabricación de sus productos y a su practicidad a la hora de ser usados. Por ello, cada diseño ha sido pensado para dar comodidad a quien usa las fuentes de agua y para ahorrar tiempo y dinero.

