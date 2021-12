Aprender a ser mejores padres con Big Little School Emprendedores de Hoy

La maternidad/paternidad va más allá de cubrir las necesidades físicas o materiales de los hijos/as, según coinciden todos los psicólogos y terapeutas de familia. Durante este proceso se deben satisfacer unos requerimientos emocionales que determinaran aspectos de la personalidad en la edad adulta, aunque no todas las personas tienen las herramientas para hacerlo.

Marisol López, asesora en crianza y familia es también fundadora y directora de Big Little School, una escuela para niños de 0 a 6 años.

Esta institución funciona además como centro de formación y asesoría familiar online, brindando así apoyo a madres y padres, en una tarea que requiere actualización permanente.

Ser madres y padres hoy en día Una de las conclusiones más importantes a las que ha llegado esta profesional es que los métodos obsoletos de crianza no funcionan. Sin embargo, advierte que los nuevos no siempre resultan ser la respuesta a todo para aprender a ser mejores madres y padres. Marisol López se ha formado como Guía Montessori, educadora infantil, pedagoga sistémica e instructora Mindfulness, entre otras cosas.

Por ese motivo, defiende que muchas veces las familias y específicamente madres y padres necesitan una visión externa para enfrentar mejor las dificultades, y también una mano que les sostenga en los momentos más complicados. En ese sentido, también asegura que al tener un panorama de los desafíos que se están enfrentando, se logra un clima de tolerancia y amabilidad en la familia.

La experta considera que los padres y madres de hoy deben dominar un método mediante el cual puedan generar cambios. Esto les permitirá salir de conductas nocivas como el juicio, la necesidad de control y la exigencia. Para Marisol López, los padres deben entender las dimensiones verdaderas de su rol, conectar con su propia sabiduría, y así replantear las relaciones con todas las partes involucradas en la crianza de los hijos/as.

¿Qué propone Marisol López como asesora de familia? Con años de experiencia acompañando a familias y como facilitadora familiar del método Paternidad Efectiva, Marisol López determina las necesidades más apremiantes de los niños en cada etapa de su desarrollo, además de promover la mediación a través de la Comunicación No Violenta, por medio de sus sesiones y asesorías personalizadas. Así, la especialista propone aprovechar las dificultades como oportunidades de aprendizaje y herramientas para el crecimiento personal. En esas sesiones esta orientadora analiza las necesidades que tienen los padres y madres para ayudarlos a superar sus retos en la crianza.

Una primera respuesta son las sesiones de acercamiento, donde ofrece entrevistas personalizadas de 60 minutos. El grupo de acción efectiva es un ciclo de 12 encuentros grupales que sirven para abordar cada uno de los aspectos que requieren atención apoyándose en la experiencia propia y conjunta con otras familias. Por último, está el ciclo de transformación eficaz, que comprende 12 sesiones individuales (o en pareja) orientadas bajo una óptica Montessori, sistémica y efectiva, para transitar del reto a la solución. Para obtener resultados efectivos, requiere desprenderse de los prejuicios y estar abiertos a los cambios.

