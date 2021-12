El lugar de estudio, por Técnicas de Estudio

Hay muchos factores importantes que influyen en el rendimiento académico de un estudiante, y estos no siempre se tienen en cuenta por los profesores, padres o por los propios alumnos. Al no ser así, los resultados que se obtienen no son los esperados.

Por eso, Rosa Serrate, en su iniciativa Técnicas de Estudio, ha desarrollado múltiples cursos para enseñar a las personas cuáles son los métodos más efectivos para estudiar. En estos cursos, se tratan también temas como el descanso, la disciplina, el lugar de estudio y las habilidades cognitivas de la persona.

¿Cómo debe ser un buen ambiente para estudiar? Uno de los puntos más importantes para el buen desempeño de un estudiante es contar con un buen ambiente de estudio. Sin embargo, esto es algo que las personas omiten, ya que consideran que no es necesario o que tiene poca importancia a la hora de estudiar. Además, para que cualquier persona obtenga un adecuado desempeño académico, se deben aplicar ciertas técnicas como usar música relajante, tener un ambiente ordenado, estudiar con calma y tener en cuenta otros factores que facilitan el aprendizaje.

En los cursos online que ofrece la licenciada en psicología y pedagogía Rosa Serrate, a través de Técnicas de Estudio, se muestran numerosos consejos que ayudarán al estudiante a crear un buen ambiente de estudio y, así, poder obtener los resultados esperados. Estos cursos no solo están centrados en el aprendizaje del estudiante, sino que también enseñan a los padres cómo y cuándo se debe ayudar a sus hijos con sus actividades académicas.

¿Qué es un lugar de estudio óptimo y por qué este debe ser ordenado? Cuando el alumno define un área de estudio y la usa constantemente, logra crear un ambiente donde su cerebro es estimulado inconscientemente y recibe información que debe almacenar. Crear un área de estudio permite que las personas procesen información más rápidamente, ya que su cerebro logra concentrarse con mayor facilidad, en comparación a estudiar en cualquier otro lugar.

Por otro lado, un ambiente ordenado, sin ruidos y con la luz adecuada también es fundamental para desarrollar habilidades cognitivas. Esto no quiere decir que todo tenga que estar meticulosamente ordenado. Al contrario, debe existir un orden que permita al estudiante acceder a todas las herramientas sin gran dificultad, logrando optimizar mejor su tiempo.

Técnicas de Estudio ofrece múltiples tutoriales donde se explica cómo crear un buen ambiente de estudio y cómo convertirse en una persona ordenada y disciplinada, para mejorar así el desempeño académico. Muchas veces, un estudiante no obtiene el desempeñado esperado, debido a que estudia en un ambiente inadecuado. Por eso, la licenciada en psicología y pedagogía Rosa Serrate brinda todas las herramientas para que las personas creen el lugar de estudio adecuado y mejoren académicamente.