Los contadores inteligentes low power de Molukas Labs Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

El uso de la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) ha traído muchos beneficios a las empresas, por ello, los proveedores de servicios no podían desaprovechar esta oportunidad para automatizarse y optimizar el control de sus procesos.

La tecnología Smart Metering ofrece la posibilidad, tanto a los consumidores como al operador, de tener la información de los consumos de agua, gas y energía en tiempo real. En ese sentido, Molukas Labs pone a disposición soluciones tecnológicas como la instalación de contadores inteligentes low power (bajo consumo) que permiten obtener datos de consumo de forma automática. Gracias al de comunicaciones LPWAN de largo alcance y bajo consumo, su autonomía puede llegar a 10 años y se reduce drásticamente el coste del mantenimiento y las comunicaciones.

¿Qué es Smart Metering? Smart Metering es un sistema de medición automática que se realiza a través de Smart Meters o contadores inteligentes y tiene la función de acumular información sobre el uso de los servicios, enviándola de forma segura a un centro de operaciones y control. Estos dispositivos son muy fáciles de utilizar y realizan el seguimiento en tiempo real de las condiciones de consumo, es decir, facilita la supervisión de los equipos e instalaciones a través de una red de ahorro energético inteligente. Algunos de los valores arrojados por los contadores inteligentes revelan si hay o no pérdidas o fugas de los recursos, como se encuentra la actividad en los puntos críticos, un resumen histórico de tendencias y datos relacionados con la optimización del uso de los servicios, lo que permite facilitar la toma decisiones en relación con costes y aumento de la productividad de la misma.

El concepto de Smart Metering, más allá de realizar una gestión remota de medición de los consumos, permite tener un control absoluto del suministro, mediante tecnología de última generación.

¿Cuáles son las ventajas de usar Smart Metering? Las lecturas de los contadores inteligentes ofrecen una ventaja tanto para el operador de la red como para el consumidor. Con respecto al usuario, puede tener acceso a los consumos que se están registrando en tiempo real, lo cual le permite decidir desconectarse o no del servicio. En el caso de la energía, se puede utilizar el sistema de autoconsumo (en caso de tener uno disponible). En antiguas instalaciones con un único contador comunitario, el sistema permite el reparto justo de costes entre usuarios según el consumo de cada uno.

En lo que hace referencia al operador, este tiene acceso a la medición y puede transmitir de forma periódica toda la información referente al consumo de servicios por regiones, recurso que da la facilidad de adecuar la producción a la demanda del mercado en tiempo real. Además, gracias a los resultados obtenidos pueden realizarse acciones como altas, bajas, cortes, reconexiones, cambios de potencia y cambios en las tarifas, todo sin necesidad de la asistencia de un operario al domicilio.

En conclusión, el sistema de Smart Metering contribuye a optimizar tanto a la generación de los servicios como su distribución, lo que se traduce como un beneficio económico para los consumidores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.