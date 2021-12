Encontrar el libro infantil perfecto para estas Navidades Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Encontrar el regalo perfecto para Navidad puede ser una tarea ardua para los padres que quieren salirse de lo común y obsequiar a sus pequeños con un artículo de valor que los entretenga, pero que a la vez los eduque.

Una muy buena opción son los cuentos y la literatura infantil. Estos ofrecen un sinfín de historias con aprendizajes diferentes. Elegir el más adecuado de acuerdo a la edad y los gustos de cada niño es más sencillo gracias a plataformas como Eduteco, una base de datos de literatura infantil que ofrece un listado de obras para niños con su respectivo análisis, además de un enlace para que los usuarios puedan adquirirlos a través de Amazon.

Fomentar la educación infantil regalando un cuento en Navidad La llegada de la era digital ha transformado todos los aspectos de la sociedad, entre ellas, el ocio. A lo largo de los últimos años, los teléfonos móvil, las consolas y las tablets han ido ganando cada vez más presencia bajo el árbol de Navidad, incluso para los regalos de los más pequeños. Estos dispositivos han apartado a las herramientas de distracción y aprendizaje como los juguetes, los cuentos y los libros infantiles.

Tal y como han demostrado varios expertos a lo largo de las décadas, la lectura de literatura infantil brinda grandes beneficios a los niños, necesarios para su correcto desarrollo. La mejora de la expresión, el incremento de vocabulario y el aumento de la empatía, la creatividad y la concentración son solo algunas de ellas. Más allá de eso, se han convertido en una herramienta que les ayuda a conocer y a comprender el mundo que los rodea, a afrontar sus miedos y a saber cómo reaccionar ante circunstancias concretas.

El cuento perfecto para cada niño En muchas ocasiones, los padres encuentran dificultades para incentivar a sus hijos a leer. Una buena forma de fomentar la lectura es regalarles un libro en Navidad, de forma que lo perciban como una distracción y no como una actividad aburrida o una obligación. Para ello, es fundamental que la obra se ciña a los gustos del pequeño. Por este motivo, Eduteco es una alternativa perfecta para ellos.

Esta plataforma cuenta con más de 100 libros de literatura infantil, distribuidos por temáticas, valores a tratar, autores y edades. De esta forma, es mucho más sencillo encontrar la lectura ideal. Para los padres que les gusta estar actualizados, la sección “descubriendo colecciones” es imprescindible. En ella se muestran las colecciones de cuentos que los autores han sacado recientemente al mercado. Actualmente cuenta con la colección El mundo de Monstruo Rosa, que incluye un total de cuatro cuentos que tratan temas como la amistad, la convivencia y la superación de obstáculos a lo largo de la vida.

De esta forma, a través de Eduteco, los padres podrán encontrar un regalo de Navidad con el que sus hijos no solo disfruten, sino que crezcan como personas.

