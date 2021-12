PmteamWomanFit se enfoca en las etapas de la menstruación y cómo entrenar según el estado Emprendedores de Hoy

Para mantener una rutina saludable, entrenar es imprescindible para todas las personas. Especializado en el género femenino, PmteamWomanFit permite a las mujeres conseguir los resultados que deseen con su entrenamiento. Los profesionales de este equipo se encargan no solo del entrenamiento, sino también de la alimentación, estableciendo un calendario según los requisitos y estado del cuerpo femenino teniendo en consideración las fases de la menstruación. De esta forma, se puede sacar el máximo partido a cada entrenamiento.

Diferentes entrenamientos para cada etapa de la menstruación El cuerpo femenino es muy diferente al cuerpo masculino al momento de ejercitarse. La menstruación es una de las diferencias más notorias. Sin embargo, se puede entrenar durante las diferentes etapas adaptando los ejercicios.

Para la primera fase de la menstruación, denominada fase folicular, se recomienda practicar ejercicios de fuerza con cambios de ritmo. Debido a que durante esta etapa las mujeres pueden experimentar cansancio o fatiga, lo ideal es adaptar los ejercicios, realizándose en sesiones cortas y con menos intensidad.

La segunda fase es la de ovulación, momento en el que el nivel de estrógenos es muy elevado y, en general, el cuerpo cuenta con más fuerza y ánimos. Es un momento ideal para ejercicios de fuerza y de alta intensidad. Por último, en la fase lútea el cuerpo aumenta su metabolismo y también el apetito. Esto puede presentarse junto con la disminución de la fuerza, por eso se recomiendan ejercicios menos intensos, mejorar la técnica y ejecución de los ejercicios.

PmteamWomanFit: ¿qué es exactamente? PmteamWomanFit es una empresa que ofrece diferentes servicios de entrenamiento para mujeres. Han desarrollado su propio método denominado Método PM, creado por el entrenador personal Peter Martín. Este consiste en realizar un plan de alimentación personalizado, que dependerá de los resultados que el cliente espere obtener y de cómo sea su tipo de cuerpo. El entrenador ayuda a cada mujer a reeducar su cuerpo, de manera que su metabolismo esté en consonancia con sus metas personales. Asimismo, los diferentes tipos de ejercicios se van incorporando dependiendo de las áreas del cuerpo que deseen desarrollar o tonificar más.

Cabe destacar que el método también toma en consideración las diferentes fases de la menstruación para así sacar el máximo provecho de las sesiones. Los clientes pueden elegir entre diferentes planes como el asesoramiento completo, el asesoramiento físico o el nutricional. Cada uno de ellos puede ser mensual, trimestral, semestral, o anual.

No hay excusas para dejar de entrenar con un buen plan personalizado, ya que cualquier momento del ciclo femenino puede adaptarse a un entrenamiento creado por profesionales.

