Centro de Medicina Quiropráctica propone la quiropráctica para evitar el absentismo en empresas

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Es frecuente percibir un incremento de absentismo laboral en las empresas debido a los diversos problemas de salud física y mental que presentan los empleados, que se ven obligados a quedarse en casa recuperándose. Esta realidad ha ido empeorando poco a poco desde el año pasado, con la llegada de la pandemia.

Liderando el Centro de Medicina Quiropráctica, el Dr. Marc Bony es un Doctor en Quiropráctica que ofrece sus servicios a las empresas que buscan evitar el absentismo y potenciar la productividad de sus empleados mediante los tratamientos que se pueden encontrar en su clínica ubicada en Mataró, Barcelona.

Incremento de las defensas del cuerpo y mejora del rendimiento El malestar crónico es aquella dolencia cuya duración puede superar los tres meses. A menudo, es complejo identificar la causa que produce está condición para así, poder tratarla adecuadamente. Además, cabe remarcar el constante estado de estrés e irritabilidad que genera en quienes lo padecen.

Las extensas jornadas laborales y la tensión fomentada por estas son las culpables de esta sintomatología en los trabajadores. Por ese motivo, es necesario solucionar este impedimento para evitar que los profesionales desistan y puedan seguir desarrollando sus funciones cómodamente.A través de la quiropráctica, una gran cantidad de compañías evita el absentismo laboral y potencian su rendimiento.

La quiropráctica actúa directamente sobre el sistema nervioso y posee control encima del sistema inmune. A través de los tratamientos ofrecidos por esta profesión, se puede conseguir un incremento en las defensas del cuerpo, proporcionando un alivio en la salud y una mejora del rendimiento muy notable. Según un estudio aplicado por la New York University Medical Research Department:“Los individuos que experimentaron con Quiropráctica obtuvieron una mejoría del 200% en la respuesta de su sistema inmunológico”.

Tratar los dolores de manera natural Además de ampliar las defensas de sus empleados, las empresas también se enfocan en que estos no sufran de dolores de espalda o musculares, los cuales son tratados con quiropráctica.

La quiropráctica busca sanar los desórdenes del sistema músculo-esqueletico y los efectos que influyen en el sistema nervioso. El tratamiento se basa en movimientos especializados en la zona afectada para reacomodar los discos y evitar los pinzamientos en los nervios, mejorando así la salud de la columna de forma natural.

En el Centro de Medicina Quiropráctica, el doctor realiza un estudio individualizado de la columna vertebral a cada paciente para brindar un informe con el estado y las problemáticas a tratar. Este análisis se hace de manera personal para entender con profundidad cómo se debe recuperar la salud del paciente y cuál es el tratamiento a seguir.

