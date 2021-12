TEC MOON Sense, uno de los colchones más económicos y de calidad del mercado Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Descansar de forma adecuada es uno de los factores básicos para el bienestar físico y mental. La calidad del sueño ocupa un rol esencial en el estado de ánimo y el rendimiento durante el día, de ahí la gran importancia de contar con un buen colchón que la garantice.

En ese sentido, TEC MOON es una empresa especializada en la fabricación de colchones con los últimos avances en descanso y recuperación. De la mano del Instituto Europeo de Calidad del Sueño (ESCI), investiga y desarrolla tecnologías y materiales aplicados al sueño basados en la evidencia científica.

TEC MOON Sense: innovador, óptimo y económico Uno de sus productos estrella es el TEC MOON Sense, el último colchón que ha lanzado al mercado la compañía española con toda la calidad que caracteriza a la marca a un precio asequible. De hecho, el colchón cuenta con diversas tecnologías muy beneficiosas para el durmiente. Su núcleo interno posee una capa superior con FOAM CONFORT, una espuma de adaptabilidad progresiva que da una agradable sensación de acogida al acostarse. Además, mantiene la presión del cuerpo y su base está diseñada para asegurar la correcta posición de la espalda, gracias a una impecable estabilidad.

Por otro lado, también dispone de una capa que proporciona la oxigenación adecuada y frescura, generando que se evapore la humedad creada mientras se duerme mediante la entrada y salida continua de aire. Asimismo, viene protegido con Sanitized, una tecnología higiénica que inhibe la propagación y acumulación de bacterias.

TEC MOON Sense es un colchón totalmente ergonómico y terapéutico, perfecto para alcanzar ese sueño profundo y reparador.

Finalmente, se puede adquirir en múltiples tamaños, los cuales van desde 75×180 cm hasta 200×200 cm. Lo mejor, su precio, teniendo en cuenta que se está hablando de TEC MOON: entre los 189 € y los 330 €. Podría encajar perfectamente en la categoría de colchones baratos, con una relación calidad/precio que hacen de él una opción más que interesante para cualquier usuario.

Un buen colchón no es una compra, es una inversión a largo plazo Los beneficios que trae consigo hacerse con un buen colchón son muchos. Su durabilidad y las horas que las personas pasan durmiendo en él, hacen que la inversión inicial no sea tan importante.

Por supuesto, lo más destacable es la mejora de la salud. Dormir bien a diario es un pilar básico para un estilo de vida saludable. Un descanso en buenas condiciones reduce las posibilidades de sufrir problemas cardiovasculares, entre otros beneficios.

Otra de las características más notables repercute en el estado de ánimo. Aquellas personas que descansan en colchones de una calidad óptima reducen sus niveles de estrés y de mal humor. Esto hace que las personas estén más tranquilas y con más energía.

Por último, tener un buen colchón permite mantener la espalda sana y bien posicionada mientras se duerme, ayudando a prevenir dolores a largo plazo.

Estas son solo algunas de las utilidades que conlleva adquirir un colchón de buena calidad. TEC MOON es uno de los sistemas de descanso más avanzados del mercado y el complemento favorito de muchos deportistas. Quienes deseen conocer más sobre este o adquirirlo, pueden entrar en su página web.

