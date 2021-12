¡Así son las cosas! Alejandro Esteban Escuder, Santander Lectores

martes, 14 de diciembre de 2021, 09:01 h (CET) Llegas a la rotonda en medio del diluvio nocturno. Te detienes para dejar pasar a quienes circulan por su interior y de pronto sientes un golpe que no has sentido nunca. ¡Sí! Es lo que temes: te han dado por detrás. Bajas, compartes un par de palabras con la conductora que te ha golpeado. Inicialmente se disculpa y parece educada. Estáis bien, y entre el diluvio, la posición que ocupáis en la rotonda, la oscuridad de la noche -que te impide ver los posibles desperfectos del vehículo- y su prisa, decides que lo mejor es que te deje su teléfono y ya mañana, de día, si es necesario, os buscáis y redactáis el parte amistoso. Pero, ¡oh sorpresa!, en cuanto te sientas en el coche sientes que algo en tu espalda no va bien; te duele y decides pasarte por Urgencias. Por suerte no tienes nada grave, pero, te aconsejan, es mejor realizar el parte para evitar problemas con el seguro.

Al salir de Urgencias no te parece la mejor hora para llamar y decides esperar a la mañana siguiente. No obtienes respuesta. Decides escribirle un whatsapp y este sí tiene respuesta: “No voy a hacer ningún parte. Déjame tranquila o tendré que ir a la guardia civil a denunciarte por acoso".

