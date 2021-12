​Un gran paso (sin mover la pierna) Borja Gauna Moraza Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:57 h (CET) Recientemente Elon Musk se ha posicionado en el número 1 del ranking de las personas más ricas del planeta y, por supuesto, muchos medios han hablado de ello. Otros en cambio han hablado de alguno de sus polémicos tweets o de alguno de sus proyectos futuristas relacionados con el espacio o la inteligencia artificial.

Uno de los que tiene actualmente entre manos es el de Neuralink. Se trata de implantar chips en cerebros humanos para, entre otras cosas, ser capaz de transmitir señales neuronales a dispositivos. Es decir, está trabajando en que podamos controlar objetos con la mente en lugar de las manos y, además, planea comenzar las pruebas en humanos este próximo 2022.

Personalmente, trato de hacer el esfuerzo suficiente para imaginarme que la intención de todo esto es puramente altruista (pese al escepticismo que fácilmente puede suscitar tanto su personaje como la cuestión del chip cerebral). Creo que es humano desconfiar de lo nuevo, lo desconocido pero, por otro lado, pensar que personas con algún tipo de parálisis o limitación de movilidad estén más cerca de poder tener una mayor autonomía me emociona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los halcones vuelven a volar para defender los intereses de siempre Están dispuestos a convertir otra vez a Europa en un pato borracho que será arrastrado por la tormenta que se nos viene encima. Comenzaremos pronto a sufrir las consecuencias Atención Primaria La obligación de todo Gobierno es garantizar una sanidad de calidad y esto no se está logrando Soy un viejo que mira a su alrededor Y me pregunto aquí y ahora si vamos a mejor o a peor Los amigos no son objetos de compraventa Actuemos con la máxima responsabilidad en estas fechas de tradición consumista por cuanto a la adquisición de animales vivos como regalo De pe a pa Me dije: como es tan original, se ha querido referir a Pedro y Pablo, tomando las primeras sílabas de los nombres de pila de los prohombres de la modernidad