Seguimos en fraude de ley Conchi Basilio Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:54 h (CET) Los interinos que tienen más de 20 años de experiencia, que puede haber miles y miles en toda España, por ejemplo en el sector de la educación están en una situación totalmente anómala, realmente no se está respetando las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, porque lo que dice dicha sentencia es que hay que estabilizar a esos interinos, hay que hacerlos fijos, lo dice claramente.



Lo que no se puede consentir es hacer indefinidos no fijos a los que llevan cinco años de trabajo seguidos en el mismo centro educativo y a partir de 2016, que pasa con los que llevan décadas impartiendo clases, que también estuvieron cinco años en un mismo centro pero fue anterior al 2016, ciertamente lo que habría que hacer era cumplir a rajatabla lo que dice la sentencia del TJE y que no vale con dar unas compensaciones o unas indemnizaciones mínimas, sino que hay una situación de abuso de temporalidad muy clara y a eso se le llama fraude de ley, en la que están cientos de miles de interinos en España en educación y también en sanidad; todo este despropósito tiene que ser resuelto a través de la fijeza y no de compensaciones monetarias, puesto que hay personas que llevan toda su vida dedicados en cuerpo y alma, lo mismo en educación que en sanidad y que grandes juristas como María Casas también dice que hay que hacerlos indefinidos no fijos, lo mismo que propone el Tribunal de Justicia Europeo, que es lo que tienen que hacer sin más tonterías, lo que pasa es que la administración pública lo mismo que el Gobierno están interpretando mal y de forma insuficiente lo que dice claramente la sentencia, quizás por una cuestión económica para gastar menos dinero en la reparación de los daños causados a los interinos que han trabajado decenas de años en fraude de ley y esto es lo que no se puede tolerar en un país democrático y de derecho.

Pero también tengo que puntualizar que en el País Vasco, Andalucía y Canarias una vez que llevan más de diez años les prorrogan los contratos hasta su jubilación, teniendo en cuenta que hay interinos con más de 60 años y llevan toda su vida enlazando contratos uno detrás de otro y esto ya es sangrante, teniendo en cuenta lo que tienen que aguantar con algunos alumnos que no saben lo que significan las palabras de educación y respeto.

Ya está bien de paños calientes y hagan cumplir la ley para todos los interinos con décadas trabajando que ya han demostrado más que suficiente sus capacidades y no necesitan ninguna oposición, ni prueba de ningún tipo. Tienen una carrera, un doctorado y suficiente experiencia docente.

BASTA DE FRAUDE DE LEY Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los halcones vuelven a volar para defender los intereses de siempre Están dispuestos a convertir otra vez a Europa en un pato borracho que será arrastrado por la tormenta que se nos viene encima. Comenzaremos pronto a sufrir las consecuencias Atención Primaria La obligación de todo Gobierno es garantizar una sanidad de calidad y esto no se está logrando Soy un viejo que mira a su alrededor Y me pregunto aquí y ahora si vamos a mejor o a peor Los amigos no son objetos de compraventa Actuemos con la máxima responsabilidad en estas fechas de tradición consumista por cuanto a la adquisición de animales vivos como regalo De pe a pa Me dije: como es tan original, se ha querido referir a Pedro y Pablo, tomando las primeras sílabas de los nombres de pila de los prohombres de la modernidad