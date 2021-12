​¿Calidad democrática? Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de diciembre de 2021, 08:51 h (CET) Han pasado ya dos años desde las últimas elecciones generales que hicieron posible la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa con el apoyo de Podemos y los independentistas. Nos encontramos en el ecuador de una legislatura marcada en sus inicios por los efectos de una pandemia global que ha alterado todas las previsiones y ha desencadenado algunos procesos cuyos efectos aún no son previsibles.

En este escenario de vértigo, España se encuentra con un Gobierno instalado en el sectarismo y en la permanente improvisación, sometido a las demandas de unos socios que quieren acabar con el pacto Constitucional de 1978. En estos dos años Sánchez ha mostrado sus dotes de equilibrista y de contador de historias, pero ha sido incapaz de liderar una respuesta eficaz a la crisis económica y ha profundizado la crisis político-institucional, lo que ha incrementado la desconfianza social en nuestro sistema democrático.

