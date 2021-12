Éxito absoluto en el congreso HiMoney inmobiliario de BrandingCenter Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 17:44 h (CET)

En el negocio inmobiliario, conseguir excelentes resultados depende de diferentes factores como el saber ejecutar una venta, realizar una presentación profesional del producto, saber captar clientes a través de las nuevas plataformas tecnológicas, comunicar de forma efectiva, etc.

Aprender a llevar a cabo cada uno de estos procesos es lo que enseña BrandingCenter, una reconocida empresa de marketing y formación inmobiliaria española. Los pasados días 11 y 12 de noviembre, la empresa organizó el congreso inmobiliario online HiMoney, que tuvo un éxito absoluto entre agencias inmobiliarias de todo el mundo. El congreso se retransmitió de manera online para Latino América, EEUU y España con inscripción gratuita para los asistentes a través de sus plataformas web y móvil.

HiMoney: un congreso de BrandingCenter para todas las inmobiliarias de habla hispana A lo largo de su trayectoria profesional en el sector inmobiliario, BrandingCenter ha conseguido destacar gracias a su cualificado equipo de mentores y asesores profesionales, quienes ofrecen sus servicios tanto física como digitalmente a nivel nacional e internacional.

Recientemente, la compañía organizó un congreso llamado HiMoney, cuyo objetivo principal era enseñar a los agentes inmobiliarios de todo el mundo a cómo conseguir múltiples fuentes de ingresos en su sector.

Este evento, retransmitido en las plataformas online de la compañía, contó con las ponencias de profesionales especializados en diferentes áreas de gran valor para el mundo del inmueble. Entre estas áreas, se encontraba el empoderamiento, captación en redes sociales consejos para entrar al mundo inmobiliario de lujo, videobranding, generación de ingresos pasivos, etc.

El congreso tuvo una gran aceptación entre el público, ya que se conectaron cerca de 2.000 agentes e importantes agencias inmobiliarias del mundo hispano, quienes recibieron durante esta jornada de dos días una formación innovadora y altamente rentable.

Importancia del congreso inmobiliario HiMoney de BrandingCenter BrandingCenter y su equipo de profesionales ofrecieron conocimientos de alto valor para todos los asistentes al congreso, siendo una de las ponencias impartidas la del CEO de BrandingCenter, Alberto Conesa, quien habló sobre el camino hacia las nuevas formas de ingreso.

Otra de las ponentes fue Renata Sujto, que habló a los presentes sobre el crecimiento de ingresos pasivos, uno de los temas más populares actualmente entre aquellos profesionales del sector que buscan la libertad financiera. La gerente de BrandingCenter, Gemma Senent, reflexionó acerca de la captación de clientes en Facebook y Javier Manzaneque del videobranding, ambos temas pertenecientes al mundo digital inmobiliario. Como es bien sabido, internet está revolucionando todos los sectores e industrias del mundo, por lo cual saber ejecutar estrategias efectivas en este entorno es fundamental para incrementar las ventas, también para sacar provecho a un espacio único para expandir un negocio inmobiliario y llegar a más personas a nivel internacional.

HiMoney, el congreso inmobiliario online de BrandingCenter, logró cumplir las expectativas de los más de 2.000 agentes y agencias inmobiliarias que asistieron. Sus temas innovadores e importantes basados en las ventas, la era digital y la generación de otras fuentes de ingresos en el mundo inmobiliario consiguieron aportar mucho valor y un gran aprendizaje a cada uno de los presentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.