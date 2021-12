Guille Bouzas, el joven emprendedor que está dominando el Marketing de Contenidos Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 17:52 h (CET) Tan solo tiene 20 años, pero Guille Bouzas está despuntando en el mundo del marketing digital y el emprendimiento. ¿Quién es este joven español y por qué su figura comienza a ser tan respetada dentro del marketing de contenidos?

De origen gallego, este joven emprendedor ha logrado trazar una importante trayectoria profesional a su corta edad. Por esta razón, varias empresas destacadas en el mercado español confían en él y en su equipo de expertos en Inbound Marketing para fortalecer sus proyectos desde el espectro digital.

Un joven curioso destinado a convertirse en emprendedor nato Si se revisa la apasionante historia de vida de este joven salta a la vista que algún día se convertiría en un relevante empresario. Después de todo, desde muy pequeño se sintió atraído por el mundo de los negocios, influenciado por una familia emprendedora. Guille, quien nació en el año 2001, siempre sintió una profunda pasión por el mundo audiovisual y el social media. Desde que era muy pequeño, experimentaba con diferentes editores de vídeo y, conforme fue creciendo, compartía sus creaciones audiovisuales y su proceso de desarrollo personal a través de un canal de YouTube.

Él siempre encontró su vía de escape en el mundo audiovisual. Esto le llevó a desarrollar sus habilidades de tal manera que, al cumplir 16 años, comenzó a crear contenido para varias empresas de su ciudad, compaginándolo con sus estudios.

De esta manera, tras alcanzar la mayoría de edad, Guille ya contaba con la experiencia y conocimientos necesarios en el mundo del marketing de contenidos para independizarse y comenzar a poner el 100 % en crecer su emprendimiento.

Guille Bouzas: especialista en Inbound Marketing y Marketing de Contenidos Desde que su principal foco se convirtió en desarrollarse como profesional y seguir evolucionando en el mundo del marketing, la demanda por sus servicios le comenzó a desbordar. Es aquí cuando comienza a crecer un equipo de especialistas en Inbound Marketing. Hoy en día, con apenas 20 años de edad, el éxito de su proyecto es palpable: entre todas las cuentas sociales que gestionan alcanzan a más de 2.5 millones de personas al mes y en ellos confían marcas tan reconocidas como MyWorld, Atmosfera Sport, Rotary Club International, Aitana, Emprende Aprendiendo, Rock Fm o hasta el propio ayuntamiento de su ciudad natal.

Entre otros logros del gallego, también se destaca que confían en sus servicios grandes referentes del sector como Euge Oller (@euge.oller) de 485.000 seguidores o Marianela Sandovares (@marianelasandovares) de 150.000 suscriptores en YouTube. Quienes han sido sus mentores y fuente de inspiración en sus inicios, ahora confían en Guille Bouzas para fortalecer su presencia online.

Tras una trayectoria repleta de muchos aprendizajes a nivel personal y profesional, Guille Bouzas ha abierto un número muy limitado de plazas para formarse con él de manera personalizada con la promesa de acompañar al alumno/a hasta que cierre sus primeros clientes como Social Media Manager. Más información en la página web guillebouzas.com.

En definitiva, Guille Bouzas es el claro ejemplo de que la edad no es un factor determinante a la hora de forjar una trayectoria exitosa. Su experiencia e importancia en el mundo del marketing, hoy en día, sirve de inspiración para recordarnos que las cosas buenas no llegan a aquellos que esperan, sino a aquellos que toman acción y nunca dejan de desarrollarse. Como él siempre prioriza, el autoconocimiento y la salud mental es lo más importante para alinearte a tus sueños.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.