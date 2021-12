Un valenciano demanda a Cofidis por una tarjeta revolving y recupera 10.424 € Emprendedores de Hoy

Últimamente, millones de ciudadanos españoles han sido víctimas de las cláusulas abusivas que poseen los contratos de las conocidas tarjetas revolving. Actualmente, las víctimas pueden contar con la ayuda de plataformas legales como Cerciora para llevar a cabo reclamaciones y acciones legales contra dichos créditos.

Con su apoyo, las víctimas pueden optar por la anulación o devolución de los gastos generados por las tarjetas revolving, tal como sucedió en el caso n.º 843/2020, emprendido por la plataforma legal Cerciora y su cliente, contra la entidad bancaria Cofidis. La resolución de la sentencia n.º 237/2021 estableció el reintegro de 10.424,83 € a la parte afectada.

Reclamación exitosa de usura en contrato de tarjetas revolving El 28 de septiembre del año 2021 tuvo lugar el juicio ordinario n.º 843/2020, llevado a cabo por Francesc Juncàs Gómez, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Cornellà de Llobregat. A través de este juicio, la plataforma Cerciora emprendió acciones legales contra Cofidis para defender los intereses de su cliente: una víctima de las cláusulas abusivas de las tarjetas revolving que ofrece dicha entidad bancaria.

En medio del juicio, el equipo legal de Cerciora tuvo éxito al demostrar ante el juez que Cofidis había incurrido en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura (también conocida como LRU), obligando a la víctima a cancelar altas cuotas que excedían el total del capital prestado por la entidad financiera.

Dicho fallo tuvo como lugar la emisión de la sentencia n.º 237/2021, la cual declaraba la nulidad radical absoluta y originaria del contrato entre Cofidis y la víctima por cuestiones de usura. Asimismo, obligaba a la entidad bancaria a reintegrar la cantidad significativa de 10.424,83 €, tomando en consideración los excesos que el afectado había estado abonando.

Asesoría legal con garantías de éxito, de la mano de Cerciora Uno de los principales beneficios que tiene recurrir a plataformas legales especializadas como Cerciora es contar con la garantía y el compromiso de tener a profesionales en el área dispuestos a ayudar a las partes desfavorecidas a hacer reclamaciones con respecto a las cláusulas abusivas de los contratos de las tarjetas revolving.

En este sentido, la asesoría y representación que ofrece Cerciora en materia de reclamaciones financieras es, en primera instancia, gratuita. La plataforma se compromete a estudiar detalladamente el caso de cada cliente sin compromiso alguno, y el mismo deberá abonar el coste de la misma solo si el juzgado falla a su favor. Es decir, de no prosperar la demanda el cliente no deberá hacer ningún pago.

La asesoría brindada por Cerciora resulta una gran alternativa para los afectados por los contratos abusivos. Gracias a la profesionalidad y la experiencia del equipo de esta plataforma legal, son muchas las personas que han podido recuperar el dinero que les pertenece y empezar una nueva etapa de su vida.

