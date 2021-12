El curso de azafata de vuelo de Bravo19 en expansión por toda España Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 16:42 h (CET)

Viajar es uno de los grandes placeres de la vida y son muchas las personas que desean conocer lugares del mundo entero, aunque a veces no se cuenta con el tiempo suficiente. En estos casos, realizar un curso de azafata de vuelo puede ser una buena opción para obtener ingresos mientras se visitan muchos lugares y mantener contacto con diferentes culturas.

Sin embargo, quienes desean dedicarse a esta profesión deben tener una buena preparación, ya que serán los encargados de la seguridad y comodidad de los pasajeros. En España, específicamente en la ciudad de Madrid, el centro de estudios Bravo19 se especializa en aviación. Este se conoce como uno de los lugares de referencia para formarse en esta área que, además, está pensando abrir más centros alrededor de España.

El centro de estudios Bravo19 se expande por España Ser azafato o azafata, también llamados auxiliares de vuelo o tripulantes de cabina de pasajeros, no se trata solo de recorrer el mundo, ya que es algo que se debe tomar mucho más en serio. De hecho, se necesita tener una buena preparación para poder brindarle la máxima seguridad a los pasajeros. Por esta razón, el centro de estudios Bravo19 ofrece un curso de azafata de vuelo muy completo, en el que los estudiantes salen perfectamente preparados.

Este curso consta de nueve módulos en los que los alumnos aprenderán sobre conocimientos teóricos generales de la aviación, normativa e instituciones aeronáuticas relevantes para los tripulantes de cabina de pasajeros. Así como asistencia a los pasajeros y vigilancia en cabina, medicina aeronáutica y primeros auxilios, mercancías peligrosas, seguridad, lucha contra incendios y supervivencia, entre otras cosas. Todos estos puntos son muy importantes y obligatorios para desempeñarse en esta profesión.

Los interesados en obtener la licencia de TCP en Bravo19 pueden elegir entre el curso que se desarrolla durante siete semanas de lunes a viernes o el curso intensivo que dura tres semanas. En cualquier caso, es importante saber que este centro se está expandiendo por diferentes provincias de España para que todas las personas puedan tenerlo a su alcance.

Consejos para futuros azafatos o azafatas de vuelo Cada una de las asignaturas que son impartidas en el curso de azafata de vuelo del centro de estudios Bravo19 están reguladas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), por lo que son obligatorias para obtener el certificado. No obstante, más allá de eso, hay algunos aspectos que deben tener en cuenta los que quieren dedicarse a esta labor.

Las azafatas o azafatos de vuelo son la cara visible de la aerolínea, así que deben procurar tener una apariencia personal impecable. Además, estas se encargan de comunicar cualquier información relevante a los viajeros, así que también deben tener un buen léxico. Aunado a ello, al trabajar con el público, deben caracterizarse por la amabilidad y la receptividad.

Los que tengan la intención de realizar un curso de azafata de vuelo en Bravo19 en cualquier provincia española, deben ingresar en su página web donde está recabada toda la información necesaria.

