Extenso catálogo de puntas de cuarzo en la tienda online Tierra de Gemas

lunes, 13 de diciembre de 2021, 15:24 h (CET)

Desde tiempos milenarios, los cuarzos han sido utilizados como una herramienta clave para la atracción y conducción de la energía, necesaria para lograr el bienestar mental y espiritual de los individuos. Sus propiedades curativas eran reconocidas por civilizaciones antiguas que solían utilizar el cuarzo como una especie de amuleto.

Hoy en día, se sigue disfrutando de las propiedades místicas y energéticas del cuarzo, que se puede adquirir fácilmente en Tierra de Gemas, una marca que ofrece una gran variedad de minerales y piedras naturales de diversos tamaños, en especial las puntas de cuarzo. En la tienda online, sus clientes pueden encontrar una gran variedad de rocas naturales y místicas, con información específica relacionada con las propiedades de cada una.

Las propiedades y los beneficios de estos antiguos artículos Desde las primeras civilizaciones, el cuarzo ha sido reconocido gracias a sus cargas energéticas y curativas, que tienen como uso principal la sanación y el bloqueo de energías negativas.

Esta particular roca está compuesta principalmente de sílice y su cristalización se debe a las altas presiones y temperaturas a las que se somete en los sistemas rómbicos geológicos. Su aparición en la corteza terrestre es muy común y aunque es fácil de reconocer, tiene características propias aún desconocidas.

Es considerado un cristal con múltiples beneficios, ya que se puede usar para captar y transformar la energía, bloquear energías negativas y todo lo relacionado con las terapias sanadoras energéticas. Se utiliza con regularidad para calmar y profundizar emociones y se aplica como tratamiento facial, ya que sirve para impartir algunos tipos de masajes regeneradores de la piel.

Guía de cuarzos más utilizados Existe una gran variedad de uso que se le puede dar a los cuarzos y dependerá del tipo y el color de su piedra. Los rojos mueven las energías pasionales, motivan la creatividad y vitalidad y es considerada como la piedra de fuego. Cuando se busca el equilibrio y la calma, los expertos en materia de energía recomiendan trabajar con los cuarzos azules. Estos son capaces de crear un ambiente de paz y tranquilidad, fomentando la buena comunicación.

El cuarzo rosa es conocido como el cristal del amor porque no solo atrae el amor de otros, sino que fomenta el amor propio. El cuarzo de cristal o blanco es uno de los más utilizados, puesto que se conoce como “la piedra sanadora”, pues causa un efecto en los otros cristales. Es ideal para estimular la meditación, absorber las malas energías y ayuda a los desbloqueos de la memoria equilibrando el cuerpo y estimulando el sistema inmune.

Por último, están los cuarzos negros y morados, el primero ayuda a liberar emociones negativas y calmar enfados, mientras que el morado es ideal para darle intención a los deseos y trabajar la espiritualidad.

En la tienda online de Tierra de Gemas, los clientes encontrarán puntas de cuarzo de todo tipo de minerales o piedras y de diversos tamaños, que se pueden adquirir de una manera fácil y cómoda, directamente online y con pago fácil y seguro.

