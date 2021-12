Las ventajas de jugar online y tener una cuenta para hacer seguimiento a Loterías y Apuestas del Estado, por la Suerte de Tocina Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 13:28 h (CET)

El hábito de jugar a la lotería en España es actualmente muy elevado. Además, hoy en día con los dispositivos móviles los jugadores no necesitan moverse de casa para apostar. Más bien se ha incrementado la búsqueda de plataformas online para jugar lotería y así aprovechar los recursos que estas ofrecen para que sus posibilidades de ganar sean más elevadas. Uno de los operadores de loterías y juegos de azar en línea en el país es La Suerte de Tocina.

Más loterías a un solo click La gente está cambiando la manera de jugar gracias a las facilidades que brindan las plataformas digitales para participar en distintas apuestas desde una página. Es una de las ventajas que ofrecen portales como La Suerte de Tocina. Se trata de un sitio donde no solo se juega, sino que se le puede hacer seguimiento de los resultados mediante notificaciones y alertas.

En una misma pantalla, el apostador puede hacer sus combinaciones para juegos como Bonoloto, Quiniela, El Gordo, Lotería Nacional, Euromillones y Primitiva. Solo hace falta tener un dispositivo con acceso a internet para realizar la apuesta sin problema. Incluso se puede hacer mientras se está fuera del país. No es necesario trasladarse a un punto de venta para registrar la apuesta. Tampoco hay que someterse al horario de una tienda o centro de apuestas, ya que la plataforma está activa las 24 horas.

Seguridad ante todo Una de las mayores preocupaciones que tienen las personas con una página web es la relacionada con la seguridad. Con las plataformas de lotería no es distinto. Por ello, el equipo de La Suerte de Tocina ha habilitado un sistema de alta seguridad para que las personas puedan apostar tranquilamente.

Todos los jugadores tienen que abrir una cuenta personal que tendrá identificada con un nombre de usuario y una contraseña personal e intransferible. De esa manera, podrá tener acceso a todas las loterías y hacerles seguimiento a sus apuestas. Ningún tercero podrá acceder a una cuenta personal, a menos que esté expresamente autorizado por el propietario de la misma.

Con una cuenta personalizada se pueden reservar boletos para sorteos como el de la Lotería de Navidad. Se abre la sesión personalizada y se apartan los números de la suerte. A la hora de cobrar tampoco es necesario trasladarse hasta la administración correspondiente para recibir el dinero. La Suerte de Tocina cobra y lo consigna directamente en la cuenta bancaria asociada por el jugador. Son ventajas que solo las plataformas online para jugar loterías pueden tener.

