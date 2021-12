Más de 300 personas en riesgo de exclusión encuentran empleo gracias al 0,7 del IRPF en la C. Valenciana Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 18:12 h (CET) La Fundación Adecco ha acompañado a más de 600 valencianos en riesgo de exclusión a través de 18 programas de empleo financiados gracias a los contribuyentes que destinaron el 0,7% de su cuota íntegra en el IRPF a fines de interés social. Desde que se puso en marcha el programa el pasado enero, se han llevado a cabo 1896 acciones de orientación y casi 100 talleres para dotarles de competencias relacionadas con la búsqueda activa de empleo y en la preparación de una entrevista de trabajo Gracias a la concesión de fondos sociales de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana a la Fundación Adecco, 305 personas en riesgo de exclusión han encontrado un puesto de trabajo. Este proyecto, puesto en marcha en marzo, ha incluido 18 programas de empleo dirigidos a personas con certificado de discapacidad, mujeres en situación de vulnerabilidad, exreclusos, desempleados de larga duración y personas con VIH-SIDA.

Esta iniciativa se ha financiado gracias a la asignación el 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la Comunidad Valenciana y se engloba en el proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, que tiene como objetivo la inclusión laboral de las personas en riesgo de exclusión.

En total, la Fundación Adecco ha acompañado a 605 personas en su camino al empleo a partir de 1896 acciones de orientación y casi cien talleres sobre competencias relacionadas con la búsqueda activa de empleo, ‘soft skills’ o preparación para entrevistas de trabajo. Todo ello bajo un enfoque de itinerarios personalizados que incluyen tanto sesiones individuales como talleres grupales con profesionales y empresas. Asimismo, parte de los recursos se han destinado a la sensibilización y promoción de entornos laborales inclusivos abiertos a la diversidad, elemento clave la para contratación de personas en riesgo de exclusión.

Según Mercedes Alcover, directora regional de la Fundación Adecco en la Comunidad Valenciana, “en un contexto de crisis como el que se ha generado tras la pandemia, las personas en riesgo de exclusión tienen más dificultades para encontrar un empleo. Gracias al apoyo de la Conselleria hemos podido desarrollar estos programas dirigidos especialmente a que las personas con más dificultades puedan conectar con los nichos de empleo emergentes”.

Para Mª José Cortell, directora de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, estas ayudas “se dirigen a potenciar la empleabilidad de los colectivos vulnerables con un elevado índice de exclusión social que les impide o dificulta acceder a los sistemas normalizados o de formación-empleo”. De esta manera, ha añadido, “se fomenta su inclusión y participación activa y se mejoran sus posibilidades a la hora de encontrar empleo”, ya que en estos momentos y a causa de la coyuntura sanitaria y económica derivada de la pandemia, “la brecha con estos colectivos se va a evidenciar todavía más”.

Asimismo, la directora general ha explicado que la Conselleria, a través del Programa Operativo del FSE 2014-2020 Comunidad Valenciana dentro del eje prioritario 2 “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”, también financia proyectos de itinerarios básicos, integrales y personalizados para personas en situación de exclusión social, que fomentan estrategias orientadas a potenciar sus capacidades, disminuir sus obstáculos personales y del entorno, favoreciendo su autonomía, y dotarles de los recursos necesarios para conseguir su integración social. Estas ayudas se destinan tanto a entidades locales como a entidades del tercer sector. En concreto, a la Fundación Adecco se le financia desde el ejercicio 2018, siendo la cuantía otorgada en este ejercicio 2021 de 53.571,43 euros.

Más de la mitad de los beneficiarios de estos itinerarios laborales han encontrado un empleo. Es el caso de A.I., joven con discapacidad, que ha podido formarse y encontrar su verdadera vocación. “Un día tuve la suerte de que me llamaran desde la Fundación Adecco para incorporarme a su programa de empleo. Me ofrecieron una beca para formarme en programación, quedé fascinada, me encantó. Además, tuve un gran seguimiento durante todo el proceso, un trato muy humano y cercano, y encontraron mi trabajo ideal”, comenta satisfecha.

Apoyo integral mediante 18 programas de empleo

Programa Atención a la diversidad en la adolescencia, para la futura inclusión sociolaboral. Programa de sensibilización y prevención dirigido a adolescentes con discapacidad. Programa dirigido a Familias en Riego de exclusión, a causa de la COVID-19. Programa de empleo para familias en riesgo de exclusión 2021. Programa Promoción sociolaboral e igualdad de género 2021. Programa Acompañamiento para la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión social 2021. Programa Prevención de la discriminación por razón de género y formación a profesionales. Programa Prevención de la violencia de género y la protección a través de un empleo. Programa Un empleo contra la exclusión social 2021. Programa para la integración sociolaboral de personas desempleadas de larga duración. Programa de inserción sociolaboral dirigido a personas exreclusas. Programa dirigido a personas en riesgo de exclusión, a causa de la COVID-19. Programa Sensibilización en igualdad de trato y no discriminación por discapacidad 2021. Programa Autonomía para el empleo para personas con discapacidad intelectual 2021. Programa para mejora de la autonomía personal dirigida al empleo para personas con discapacidad. Programa de formación y orientación laboral para personas con discapacidad 2021. Programa de inserción laboral para personas con VIH. Programa de sensibilización, formación y apoyo a la intervención a través del voluntariado.

