¿Qué ventajas tienen las tarifas de móvil de prepago de Llamaya?

lunes, 13 de diciembre de 2021, 13:10 h (CET)

Actualmente, las operadoras de telefonía móvil en España tienen que entrar en una feroz competencia para captar clientes cada vez más esquivos y exigentes por la calidad del servicio. Ante este panorama, la estrategia aplicada por Llamaya, la empresa de telecomunicaciones basada en Cornellá de Llobregat, en Barcelona, tiene dos aspectos diferenciadores. En primer lugar, ofrece una amplia cobertura, para la que utiliza la red móvil Orange y en segundo lugar, un paquete de tarifas altamente competitivas.

¿Qué ventajas ofrecen las tarifas prepago de Llamaya? Dentro del tarifario de Llamaya están sus atractivos planes prepago. La estrategia de la compañía, perteneciente al grupo MásMovil, es la de ofrecer alternativas al público que busque pagar menos por este tipo de servicios. Por ello, se ha concentrado en brindar varios beneficios para este segmento de sus abonados.

La más económica arranca con una tarifa de 5 euros por la que Llamaya ofrece 150 minutos de llamadas a teléfonos fijos y móviles. En este plan básico se incluyen, además, 3 GB de internet móvil con velocidad 4G. Los otros planes los venden a 7, 10 y 15 euros con 5, 10 y 20 GB de internet móvil, respectivamente. Esos son productos que tienen llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y móviles, así como mensajería SMS sin restricciones.

Para las personas que solo deseen tener acceso a llamadas y no les interese el internet móvil, Llamaya ofrece un plan de 6,90 euros con IVA incluido. Con este plan, el abonado podrá hacer llamadas y enviar SMS de manera ilimitada, pero no tendrá acceso a los datos móviles de la compañía.

Muchas alternativas para recargar la línea prepago La diversidad de opciones que tiene Llamaya en sus tarifas prepago buscan afianzar su cuota en este mercado de consumidores con alternativas para todos. La idea es ofrecer la oportunidad de que sus abonados paguen solo por lo que consumen, no por servicios que no van a utilizar.

Las alternativas de las tarifas prepago Llamaya no solo se basan en sus precios y paquetes de servicios. También ofrecen opciones para recargar. Además de la propia web de la compañía, la gente puede abonar a través de las gasolineras como Repsol, Petronor, Campsa y Cepsa, así como locutorios, quioscos, supermercados Eroski y Dia; tiendas Opencor, Telecor, Supercor y Corte Inglés.

Para que los usuarios puedan controlar sus consumos, Llamaya permite consultar los saldos a través de un número automático. El cliente recibe un SMS con el dinero restante que le queda. Se trata de uno de los servicios prepago para telefonía móvil más completos en el mercado español, que cubre además el 99% del territorio nacional.

