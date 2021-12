FEDE impulsa un documento con propuestas para reducir el impacto de la diabetes tipo 2 Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 17:29 h (CET) El 80% de los casos de diabetes tipo 2 pueden prevenirse pero la mitad de los pacientes no recibe formación sobre su enfermedad. En España se diagnostican 1.057 nuevos casos al día de diabetes tipo 2, según datos de la Sociedad Española de Diabetes (SED) La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha presentado el Pacto Nacional por la diabetes tipo 2, un informe con medidas concretas para reducir el impacto de una patología que afecta a casi 6.000.000 de personas en España, y para el que recabará la adhesión de todos los agentes sociosanitarios. En este sentido, FEDE ha identificado 13 problemas, basados en diferentes estudios médicos y económicos, y ha propuesto 13 soluciones a los mismos para dar respuesta a estas necesidades todavía sin una respuesta adecuada. El principal propósito de las medidas planteadas es destinar los recursos necesarios para que mejoren áreas clave como son la formación diabetológica para pacientes y familiares; la prevención o el diagnóstico precoz, con el fin de mejorar la atención que reciben de los pacientes con diabetes tipo 2, y evitar que se merme su calidad de vida; así como reducir las hospitalizaciones e ingresos en urgencias.

“La mitad de estos pacientes diagnosticados no reciben ninguna orientación sobre su enfermedad, según nuestros datos; a lo que se suma que un alto porcentaje aún están sin diagnosticar. En ambos casos el principal motivo es que la Administración no proporciona los recursos necesarios ni en formación ni para el abordaje adecuado de la enfermedad”, explica Juan Francisco Perán, presidente de FEDE. La consecuencia, apunta Perán, son “miles de complicaciones que van desde amputaciones hasta fallecimientos prematuros por enfermedades cardiovasculares, además de una carga inasumible para el sistema sanitario de ingresos en urgencias y hospitalizaciones”.

Pero a pesar de ello, el 80% de los casos de diabetes tipo 2 podrían prevenirse con medidas educativas como el fomento de un estilo de vida saludable, “pero sobre el que no se informa ni se forma a la mitad de los pacientes que reciben un diagnóstico de diabetes”, según se refleja en el Pacto Nacional por la diabetes tipo 2.

Además, cabe tener en cuenta también que, según datos de la Sociedad Española de Diabetes (SED), en España se diagnostican 386.003 nuevos casos de diabetes tipo 2 al año, es decir, 1.057 al día. Estas cifras hacen que la carga económica de la diabetes sea el 8,2% del total del presupuesto sanitario 5.809 millones de euros anuales, según la Guía metodológica para estimar costes asociados de la diabetes.

“La diabetes tipo 2 se ha convertido en una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y ceguera, entre otras comorbilidades incapacitantes, que generan altos costos humanos, sociales y económicos”, advierte el presidente de la FEDE. En este sentido, un estudio del Hospital Ramón y Cajal estima que el coste promedio de las complicaciones macro y microvasculares de las personas con diabetes es de 4.124 €.

El Pacto Nacional por la diabetes tipo 2 incluye problemas y soluciones en los ámbitos de la asistencia, la formación, la investigación y la tecnología, entre otros. “Las consecuencias de la diabetes tipo 2 deben abordarse desde diversos frentes ya que esta patología, que afecta a casi 6.000.000 de españoles, no solo incide en la salud de las personas que la padecen sino también en diferentes esferas económicas y sociales como la educación o la innovación”, indica Perán.

Propuestas en el ámbito sanitario

Las propuestas en el ámbito sanitario proponen promover campañas de concienciación efectivas para realizar un diagnóstico precoz de la alteración en el metabolismo de los carbohidratos, que afecta a casi el 30% de la población. También se pretende conseguir un cribado que permita reconocer a los pacientes con diabetes de alto riesgo, ya que ha aumentado la mortalidad por esta condición, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe mundial sobre la diabetes.

En el Pacto Nacional por la diabetes tipo 2 se solicita igualmente el establecimiento de consultas rutinarias para prevenir y abordar las complicaciones crónicas para paliar el aumento de las comorbilidades y disminución de la calidad de vida de los pacientes. “Algunos programas han demostrado que una vigilancia intensiva en el estilo de vida podría reducir la incidencia de diabetes tipo 2 en un 58% durante 3 años. Queremos destacar la importancia de que el médico de Atención Primaria pueda derivar al especialista en función de las patologías que presente el paciente”, añade el presidente de FEDE. Por ello, la FEDE propone asistencia continua, integral y planificada y educación diabetológica de forma individual, conjunta, continuada en el tiempo y personalizada.

Más tecnología e investigación

Además, se plantea impulsar el uso de las nuevas tecnologías en las comunidades autónomas que aún no disponen de estos recursos. Se apuesta por una telemedicina interactiva en tiempo real como un mecanismo factible para los programas de prevención de diabetes y la evidencia sugiere que sus resultados se mantienen a largo plazo. También se solicita invertir en la investigación de nuevos fármacos y mejorar el acceso a nuevas insulinas costo-eficientes y que han demostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Mayor formación del profesional sanitario

Por otra parte, se indica la importancia de reconocer la capacitación continua del profesional sanitario. “Se les debe formar en aspectos que incluyan modificaciones en los estilos de vida del paciente, manejo no farmacológico de los factores de riesgo, mejorar el abordaje de la adherencia y educación en nutrición a favor de alimentos no procesados”, comenta el presidente de FEDE. Otra de las propuestas consiste en la recuperación de la figura de enfermería escolar para ofrecer educación en salud desde la infancia.

Prioridad a la salud emocional del paciente

FEDE advierte igualmente sobre la necesidad de atender la salud emocional de la persona con diabetes tipo 2. Estos pacientes tienen entre 2 y 3 veces mayor probabilidad de presentar depresión que las personas sin diabetes. “El estrés y la ansiedad de vivir con la enfermedad puede provocar que los pacientes no sean totalmente adherentes al tratamiento. Sobre todo ocurre en el momento del diagnóstico, tanto a los pacientes como a los familiares”, advierte Perán. Por ello, se solicita la creación de grupos de apoyo y acceso a sanitarios con formación en salud emocional en enfermedades crónicas.

Por último, se hace hincapié en la necesidad de una mayor participación de la persona con diabetes tipo 2 en la toma de decisiones que afecten a su patología. “Pedimos educación para el paciente y sus familiares para que cuiden de su propia salud y mejoren la adherencia a los tratamientos. Un paciente activo y motivado tiene plena responsabilidad en el control de su enfermedad y trabaja en equipo con los profesionales sanitarios e instituciones de salud”, insiste el presidente de FEDE. También se pretende promover la participación de los representantes de los pacientes en la definición de las políticas sanitarias que les afecten como colectivo.

El Pacto Nacional por la diabetes tipo 2 se enmarca dentro de las acciones de la campaña No des la espalda a la diabetes, una iniciativa que incluye actividades de concienciación en las redes sociales y en entidades públicas y empresas privadas, así como encuentros con representantes políticos y sociales. Con esta campaña, la Federación Española de Diabetes (FEDE) quiere hacer visible la situación de abandono en la que viven en España casi 6.000.000 de personas con diabetes y reclamar a la Administración Pública que invierta los recursos necesarios para que los pacientes puedan contar con calidad de vida y evitar complicaciones por un mal control de su patología.

