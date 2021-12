Grupo Lasser: especialistas en puertas automáticas en Madrid Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 17:20 h (CET) Las puertas automáticas son cada vez más demandadas, además de aportar seguridad a una vivienda o comunidad de vecinos, también dotan a las mismas de confort y estética. Grupo Lasser, se establece como empresa líder en la instalación de puertas automáticas en Madrid y ofrece un servicio integral a todos lo usuarios que quieran adquirir su puerta automática con ellos Una puerta para cada necesidad

La correcta instalación de puertas automáticas no siempre es una tarea sencilla, hay ocasiones en las que se quiere instalar en lugares con zonas especiales, ya que, son repetidas las ocasiones en las que se encuentran espacios que en su momento no se pensaron para la instalación de puertas automáticas.

Sin embargo, en la actualidad el mercado ofrece múltiples alternativas y soluciones a este tipo de problemas comunes, ya que, el número de puertas automáticas que ofrece el sector es amplísimo, pudiendo encontrar puertas seccionales, correderas, basculantes, batientes, articuladas o puertas automáticas de cristal.

Los especialistas de Grupo Lasser también se convertirán en el aliado perfecto en el momento de la instalación, ya que, se encargarán de acercase al lugar de la instalación para ver el hueco y de esta manera, iniciar el proceso más adecuado.

Además de ello, toda persona que instala su puerta automática con Grupo Lasser tiene las garantías de que cumplen con la normativa vigente de la Comunidad Europea. Esta normativa se aplica a todas la puertas automáticas ubicadas en fincas, negocio, comunidades de vecinos, etc.

El mantenimiento, algo importante que no se debe dejar pasar

Conseguir un correcto funcionamiento de las puertas automáticas, implica un correcto servicio de mantenimiento. Éste es imprescindible para que todo funcione correctamente, ya que, asegurará a sus usuarios de que no habrá ningún accidente provocado por un atrapamiento o una puerta que caiga a gran velocidad cuando alguien esté pasando por debajo.

La mejor forma de que una puerta automática funcione a la perfección siempre, es hacer un mantenimiento preventivo y continuado, revisándose cada cierto tiempo con el fin de cambiar piezas que se estén desgastando.

Grupo Lasser ofrece un contrato de mantenimiento para sus puertas automáticas, gracias al mismo, se podrá mantener la puerta automática por una cuota anual mucho más inferior a lo que supondrá el gasto de una avería si no se tiene contratado este servicio.

Todas las puertas automáticas de Grupo Lasser cuentan con el marcado CE

Desde hace unos años, el marcado CE puertas automáticas es la normativa que deben cumplir todos lo cerramientos. Para saber a ciencia cierta que la puerta que se ha comprado lo cumple, ésta debe de tener una etiqueta que lo acredite.

Ninguna puerta instalada antes de esta normativa cuenta con ella, pero todas pueden adaptarse a la misma gracias a unas modificaciones que Grupo Lasser también puede realizar, consiguiendo que la puerta esté homologada y cumpla con todos los requisitos legales.

