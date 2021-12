24 Entertainment anuncia un fin de semana gratuito para Naraka: Bladepoint Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 16:52 h (CET) El exitoso battle royale celebra un gran año con el primer Naraka Fest, en el que se desvela la colaboración con Bruce Lee así como cross overs con Fall Guys y Shadow Warrior El desarrollador 24 Entertainment y NetEase Games se complacen de haber finalizado con éxito la primera edición de NARAKA FEST, en la que se presentaron grandes anuncios para NARAKA: los nuevos aspectos de Bruce Lee, colaboraciones con Fall Guys y Shadow Warrior, y muchos otros.

Para celebrar el exitoso año de NARAKA, 24 Entertainment ha anunciado un fin de semana gratuito para nuevos jugadores, que se extenderá desde el 17 de diciembre a las 17:00 (CET) hasta el 20 de diciembre a las 17:00. Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar y aprender el juego a su ritmo, ya que el matchmaking diferenciará entre nuevos jugadores y los más experimentados.

Una de las noticias más destacadas de Naraka Fest ha sido el anuncio del evento de colaboración entre Bruce Lee y NARAKA. Los jugadores podrán equiparse con aspectos oficiales de Bruce Lee, con 8 nuevas skins que se inspiran en las películas más icónicas del experto en artes marciales. Para los personajes masculinos, habrá aspectos para Tarka Ji, Tianhai, Temulch y Yueshan. En el caso de los personajes femeninos, el equipo se ha inspirado en los desenfrenados y fluidos movimientos de Bruce Lee y su destreza en las artes marciales. Los jugadores podrán desbloquear skins para Viper Ning, Matari, Kurumi y Valda.

Los aspectos de Bruce Lee para Kurumi, Yueshan, Tianhai y Valda estarán disponibles a partir del 14 de diciembre a las 4:00. El resto, se irán incorporando al juego en las semanas siguientes. Además, para conmemorar el "sistema" de kung-fu de Bruce Lee, llamado Jeet Kune Do, se añadirá una nueva arma melee, los Nunchucks, también disponibles a partir del 14.

Durante el NARAKA Fest, también se ha revelado una actualización acerca del Campeonato Mundial de NARAKA, el NARAKA: BLADEPOINT World Championship, ahora en proceso. En una sucesión de rondas play-off, 24 equipos de tres integrantes y un gran número de jugadores individuales se han abierto el paso hasta este gran torneo. Los usuarios interesados, pueden seguir y volver a ver las batallas en el siguiente enlace:

https://www.twitch.tv/narakabladepoint

Entre el 18 y el 21 de diciembre, NARAKA celebrará varios eventos in-game. Durante las fiestas, los jugadores podrán encontrar tesoros, romper cajas, completar misiones y derrotar a enemigos que recompensarán a los usuarios con XP, Battle Pass Levels, materiales como Spectral Silk y cajas de botín. Todo aquel que juegue durante las fechas marcadas recibirá la nueva skin legendaria, Jingwu Nunchucks, para el nuevo arma.

Además, en NARAKA Fest se han realizado muchos otros anuncios:

Viper Ning aparecerá en Fall Guys, de Mediatonic (¡sin gancho!)

Raikou, la skin para Katana de NARAKA, estará disponible en Shadow Warrior’s 3, mientras que el Shuriken Spitter de Shadow Warrior’s 3 podrá utilizarse en NARAKA.

NARAKA FEST también recibió a Mr. Wen Chenhua, el fundador de Armor Forgers, el renombrado restaurador chino de armaduras de las dinastías Tang y Song, así como el diseñador de la armadora en The Longest Day in Chang’an. "Historia en acción en NARAKA" — 24 Entertainment y Armor Forgers colaboran para diseñar todas las armaduras siguiendo rigurosamente la historia.

Yueshan recibirá nuevos complementos para honrar la majestuosidad y el poder de los Guerreros de Terracota.

El Wuxia Crossover también mostrará reminiscencias de "The Legend of Sword And Fairy" y "Xuanyuan Sword". Naraka continuará con el legado de Meteor, Butterfly & Sword.

En marzo, Li Xiaoyao y otros tres personajes se reunirán en Naraka de una manera totalmente nueva. Para saber más sobre NARAKA: BLADEPOINT, los usuarios interesados pueden visitar los siguientes enlaces:

Cuenta de Twitter oficial de NARAKA: BLADEPOINT

Página en Steam Store

Canal oficial de NARAKA: BLADEPOINT en YouTube

Comunidad de Discord oficial de NARAKA: BLADEPOINT

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.