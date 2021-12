El CMJ lanza su campaña navideña #NavidadSaborJamón Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 17:01 h (CET) #NavidadSaborJamón forma parte de las actividades organizadas por el Congreso Mundial del Jamón en 2021 en su programa de eventos que han congregado estos meses a todos los operadores del sector. Para fomentar el consumo del jamón, el XI Congreso Mundial del Jamón anima a los consumidores a compartir sus mejores momentos esta Navidad acompañados de jamón. El XICMJ se celebrará del 8 al 10 de junio de 2022 en Segovia, bajo el lema "El jamón se reinventa en Segovia" El XI Congreso Mundial del Jamón(XICJM), organizado por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) y el Consorcio del Jamón Serrano y patrocinado por Tierra de Sabor, Legado Ibérico, la Asociación Segoviana de Industrias de la Carne, Tres Claveles 1930 y Alimentos de España, presenta #NavidadSaborJamón, su campaña en forma de homenaje a la sociedad que sigue intentando disfrutar cada día del regalo de la vida, en esta ocasión, acompañada por un mensaje de esperanza y un peculiar personaje, el jamón.

Tras dos años tan complejos como los que se están viviendo, #NavidadSaborJamón hace un recorrido por lo cotidiano para recordarnos la importancia de los pequeños momentos del día a día y desde el optimismo, ensalza la figura del jamón como un producto que une y reúne y que, por suerte, no ha dejado de tener su lugar en los hogares españoles.

“Con este necesario personaje, El Jamón, queremos poner de relieve la necesidad de apreciar nuestro día a día, de acompañarlo siempre de los mejores productos y evitar que la vida pase sin darnos cuenta”, explica Julio Tapiador, presidente del Comité de Organización del XI Congreso Mundial del Jamón (XICMJ).

#NavidadSaborJamón se estrena hoy, 13 de diciembre. La campaña está formada por una serie de creatividades en formato digital disponibles en la página web del XI Congreso Mundial del Jamón (XICJM) y sus redes sociales Youtube y Facebook. A través de este link se puede disfrutar del video de la campaña.

El XI Congreso Mundial del Jamón tiene como uno de sus objetivos fundamentales fomentar el consumo de jamón entre la población. Por ello, anima a la sociedad a que no se olviden de incluirlo en sus menús navideños y organiza un concurso desde el 13 hasta el 31 de diciembre en el que los participantes deberán compartir en su perfil de Facebook bajo el hashtag #NavidadSaborJamón sus mejores momentos estas fechas tan entrañables acompañados de jamón. El ganador podrá disfrutar de una cena para dos en el hotel Four Season de Madrid.

A pesar de la situación generada por la Covid-19 y de casi dos años atípicos, marcados por la “nueva normalidad”, El XI Congreso Mundial del Jamón quiere lanzar un mensaje de esperanza y #NavidadSaborJamón es la prueba de que no ha renunciado a su visión de la realidad: "acabar este año pudiendo recuperar nuestra vida de antes acompañados de los nuestros y del mejor Jamón".

Para acceder al video de la campaña pinchar aquí

Consultar las bases legales del concurso aquí

Sobre el XI Congreso Mundial del Jamón

El XI Congreso Mundial de Jamón se celebrará los próximos 8, 9 y 10 de junio de 2022en Segovia. Se trata de un evento único en el mundo en su género que ha alcanzado un extraordinario éxito desde su primera edición en 2001 celebrada en Córdoba, debido a que ha sabido acercar y compartir los avances y los problemas en un mismo foro, donde participan cientos de operarios del sector.

Objetivos: abordar en profundidad la producción, la investigación y la comercialización del jamón; presentar las últimas tendencias y novedades sobre nutrición y gastronomía; estudiar los casos de éxito y las mejores herramientas de marketing y ventas que ayudarán al sector a mejorar su eficacia comercial. De esta manera, el Congreso pretende incrementar en los cinco continentes el prestigio del jamón curado y la importancia de un sector de referencia mundial y fomentar el consumo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.