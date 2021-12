UTLC ERA: crecimiento potencial del 20% en volumen, integración en la vía euroasiática Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 16:36 h (CET) Según el mayor transportista ferroviario euroasiático, OTLK ERA, el volumen de contenedores transportados por ferrocarril entre Europa y China se acercará al millón en 2021. Los proyectos de integración y las nuevas soluciones logísticas en el ferrocarril euroasiático se convertirán en la referencia para otros corredores de transporte internacionales. Se prevé un crecimiento adicional del volumen de hasta el 20 % La recuperación de las economías de Asia y Europa en 2021 provocó un aumento de la demanda de servicios logísticos. La ruta entre Europa y China se ha convertido en el tramo de transporte de mercancías por ferrocarril de más rápido crecimiento del mundo. A finales de 2021, el volumen de tráfico de contenedores por ferrocarril entre las dos mayores economías se acercará al récord de un millón de contenedores estándar (TEU).

Alexei Grom, director general del mayor proveedor de servicios logísticos de Eurasia United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance (UTLC ERA), justifica el aumento de los volúmenes de transporte con la estabilidad del transporte ferroviario en tiempos de crisis: "Una de las ventajas competitivas más importantes del ferrocarril frente a otros medios de transporte es su capacidad para mantenerse estable incluso en tiempos difíciles. Durante la pandemia, las mejores características competitivas del transporte ferroviario se hicieron especialmente evidentes: Fiabilidad, puntualidad, respeto por el medio ambiente y estabilidad de las tarifas".

Punto de referencia para otros corredores ferroviarios

En 2021, UTLC ERA, como empresa conjunta de los ferrocarriles de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, transportó más del 80 % de todos los transportes ferroviarios de la Nueva Ruta de la Seda de vía ancha. Hasta mediados de noviembre, el volumen de transporte de la empresa era de 573.900 TEU de Europa a China y de China a Europa. El objetivo para 2021 es de 675.000 TEU. En 2020, la cifra correspondiente era de 547.000 TEU.

"Cada año se transportan a través de nosotros más mercancías en Eurasia. En muchos aspectos, nuestra empresa está estableciendo normas para otros corredores de transporte que utilizan las tecnologías que introdujimos nosotros anteriormente: Por un lado, se trata de la longitud de los trenes, la ocupación de los mismos y la organización del doble tráfico de mercancías en la infraestructura fronteriza, que permite un importante ahorro de tiempo. Por otro lado, se trata del desarrollo de corredores de transporte para diversificar los flujos de mercancías y garantizar una capacidad suficiente para el aumento de los volúmenes", comenta Alexey Grom.

Es posible un crecimiento del 20 por ciento

El creciente tráfico ferroviario entre Europa y China representa hoy algo más del tres por ciento del tráfico total de mercancías, por lo que complementará cada vez más el transporte marítimo. En total, el transporte de contenedores entre Europa y Asia por barco, avión y tren se estima en unos 24 millones de TEU.

Las tendencias que acompañan al crecimiento del tráfico de contenedores por ferrocarril han demostrado claramente que los esfuerzos no deben centrarse tanto en el aumento de la velocidad de los trenes como en la reducción de los cuellos de botella en los pasos fronterizos y la diversificación de los flujos de mercancías. "Para responder a la confianza de nuestros clientes ante la elevada utilización de la red ferroviaria, me gustaría reiterar la importancia del trabajo coordinado de todos los participantes en el transporte para mejorar el proceso de transporte y la competitividad de los corredores de tránsito tanto en el tramo de ancho de vía de 1520 mm como en las zonas vecinas de 1435 mm. Si hoy hubiéramos desarrollado todas las reservas de capacidad necesarias en las fronteras con Europa y China, el volumen total de contenedores transportados podría aumentar otro 20 por ciento", declaró Alexey Grom en una rueda de prensa para los medios de comunicación europeos a finales de noviembre.

Más operaciones con contenedores en Kaliningrado

La ruta a través del exclave ruso de Kaliningrado tiene un gran potencial. Los primeros trenes del UTLC ERA rodaron por esta ruta ya en 2018. Desde entonces, la región ha experimentado un gran volumen de tráfico, lo que está contribuyendo al desarrollo de las infraestructuras de transporte. Así, que el 1 de octubre de 2021 se inauguró en la ciudad de Chernyakhovsk el nuevo centro de transporte y logística "Este-Oeste". La nueva terminal ferroviaria aumentará la capacidad de manipulación anual del centro de operaciones de transporte a 450.000 TEU.

En general, la región de Kaliningrado cuenta con enlaces de transporte favorables, con una infraestructura ferroviaria, de carreteras y marítima bien desarrollada. Los servicios de tránsito a través de la región tienen un gran potencial de crecimiento, ya que pueden utilizar tanto la infraestructura de cruce de fronteras terrestres como las conexiones multimodales a través de los puertos del Mar Báltico. Ofrecen un acceso rápido a muchos países y regiones europeas: al norte de Europa, Escandinavia, Reino Unido, Francia, a los países del centro y sur de Europa, como Hungría, República Checa, Eslovaquia, etc. Los servicios multimodales de UTLC ERA ya han enviado contenedores desde Kaliningrado hasta los Estados Unidos.

"Si hablamos de los precios del transporte, el tiempo de tránsito o las tecnologías, la región de Kaliningrado se ha vuelto más competitiva para los clientes europeos, sudasiáticos y chinos. Según nuestras estimaciones, este año nuestro volumen de transporte en la región de Kaliningrado puede superar los 120 000 TEU", subraya Alexey Grom.

El 8 de diciembre de 2021 se firmó un acuerdo de cooperación entre UTLC ERA, el ferrocarril de Kaliningrado y los puertos de la región de Kaliningrado sobre la organización del transporte de contenedores en la ruta entre China y Europa. El acuerdo prevé la aceptación garantizada de los trenes de contenedores registrados y la ejecución puntual de todas las operaciones de transporte de mercancías, siempre que en 2022 circulen por la región volúmenes de transporte adicionales de al menos 190.000 TEU.

También se desarrollaron la ampliación de las infraestructuras en la frontera entre China y Kazajstán: A principios de junio se puso en marcha una nueva terminal de manipulación de trenes de mercancías, la Dostyk TransTerminal (DTT), con una capacidad de manipulación prevista de 700 mil TEU.

Integración en el transporte ferroviario euroasiático

La promoción de servicios eficaces de transporte de contenedores entre Europa y China y la introducción de nuevas tecnologías se reafirmó el 20 de agosto de 2021 con la firma de un Memorando de Entendimiento sobre la Promoción del Tránsito y el Transporte Ferroviario Euroasiático Sostenible por parte de los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE) en presencia de los Jefes de Gobierno de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Según el Memorando de Entendimiento, la UTLC ERA se convertirá en la fuerza motriz de los procesos de digitalización en el sector del transporte y la logística sostenibles de la EAEU y cooperará en la implementación de un procedimiento unificado de la EAEU para el tránsito de mercancías. También están previstos proyectos en los que participe UTLC ERA en la aplicación de soluciones digitales y la comprobación de innovaciones y tecnologías informáticas eficaces.

