Cómo hacer un maquillaje de fiesta peachy paso a paso, por Amelia Cosmetics

lunes, 13 de diciembre de 2021, 12:42 h (CET)

Ya se vaticinó que la tendencia en maquillaje para este 2021 estaría marcada por el color melocotón. Aunque siempre se ha considerado un color de transición o de ocasiones naif, esta tonalidad se ha convertido en protagonista de muchos looks. Además, no son pocas las celebrities que dan fe de ello (Selena Gómez, Gigi Hadid o Hailey Bieber).

Amelia Cosmetics presenta este paso a paso para un look peachy en su versión más festiva, ideal para esta Navidad. Briyi Bri, maquilladora de Amelia Cosmetics, describe el look.

Pasos a seguir para obtener un look peachy Para comenzar, se aplica una prebase en el rostro, incluidos los párpados.

Después, con la piel hidratada previamente, se extiende una base ligera de maquillaje de larga duración.

A continuación, se realiza un sutil contouring con unos polvos de maquillaje (el movimiento del 3 nunca falla con la brocha desde la sien, pasando por el pómulo hasta la mandíbula).

Para los ojos, la maquilladora recomienda escoger primero la sombra melocotón en la cuenca para dar profundidad. Después, delinear el párpado con una raya a ras de las pestañas utilizando para ello un lápiz negro. Debe difuminarse hacia fuera con una sombra chocolate y se obtendrá el efecto rasgado perfecto.

En el párpado móvil se debe aplicar una sobra de brillo también en tono melocotón. Por último, en el lagrimal se puede poner un poco de sombra amarilla o clara para dar un punto de luz.

No se debe olvidar marcar las pestañas con una máscara que aporte volumen y curva y terminar perfilando los labios y maquillándolos con un labial permanente con acabado gloss.

Finalmente, es importante fijar el maquillaje con un producto específico para que aguante intacto toda la noche.

Productos utilizados para el look Paleta de sombras Sunset Paleta de tonos naturales para un look de día, con acabados mate, irisados y brillantes. Su textura es cremosa y cómoda de aplicar, gracias a la fórmula con manteca de coco. Deliciosamente perfumada. Su precio es de 18,90€.

Máscara Curl & Lash, de Amelia Cosmetics Su cepillo especial, más estrecho por abajo y ancho en la punta, consigue rizar, separar y peinar las pestañas de una en una. Esto hace que aumente el efecto de pestaña curva hacia arriba. Tiene un precio de 7,90€.

Pro Long Wear Cover Base de maquillaje con efecto segunda piel, cuya fórmula cremosa cubre todas las imperfecciones, incluidas las cicatrices, las marcas de nacimiento, la decoloración y los poros dilatados. Proporciona un efecto de maquillaje natural y posee un filtro protector SPF 15. PVP 13,90€.

Trío Blusher, Amelia Cosmetics Paleta con colorete, polvos bronceadores e iluminador, para reavivar la tez y esculpir los volúmenes del rostro. Ambos se pueden utilizar juntos o de manera individual. Textura suave, fácilmente difuminable y modulable para un efecto de natural a intenso. El precio es de 8,90€.

Liquid Color Intense Lip Lacquer Poppy Duradero y brillante, es la unión perfecta entre un labial y un gloss. Este tinte hidrata y sella los labios aportando un color intenso durante horas, sin retoques y sin manchar. Altamente hidratante, su fórmula contiene millones de micropigmentos para un color intenso y vibrante. Acabado brillante. Precio de 11,90€.

Make up Fixed de Amelia Cosmetics Consigue fijar el maquillaje sin alterarlo gracias a su fórmula con alcohol cosmético que se evapora instantáneamente. Tiene un precio de venta de 7,90€.

