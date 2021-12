Lydia Pascual e Inmaculada Sánchez, premios COEGI por su trayectoria y contribución al desarrollo enfermero Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 16:20 h (CET) La entrega de los máximos galardones del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa tendrá lugar mañana, martes, 14 de diciembre, a las 18:00 horas en un evento privado que podrá seguirse online a través de Teams La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ha otorgado a la enfermera Lydia Pascual, el Premio COEGI 2021 a la Trayectoria Profesional; y a Inmaculada Sánchez, el Premio al Desarrollo de la profesión enfermera. Los Premios COEGI son los máximos galardones del Colegio guipuzcoano y se entregarán mañana, martes, durante un evento privado que podrá seguirse a partir de las 18:00 horas a través de Teams en este link

El premio concedido a Lydia Pascual reconoce a las enfermeras y enfermeros colegiados que se han distinguido durante su ejercicio profesional por su especial dedicación a la profesión. Sin duda, su labor durante su carrera profesional y, especialmente, en el ámbito del cuidado a pacientes con VIH/SIDA durante 33 años, le hacen merecedora de este Premio. Sus propias compañeras, quienes le han postulado para el Premio, destacan de ella lo siguiente:

“Creó de la nada un área imprescindible hoy en las consultas de Enfermedades Infecciosas. Los resultados son los frutos que ha dado la siembra que Lydia ha hecho durante tantos años y así lo demuestran los diferentes testimonios que podemos escuchar por parte de los pacientes que acuden a consulta. Las puertas de la consulta que una vez abrió, no volverán a cerrarse gracias a su labor y profesionalidad”. Las cerca de 40 compañeras y compañeros que han presentado su candidatura al galardón destacan asimismo, que es una excelente compañera y merecedora del Premio COEGI “no sólo por el cariño que despierta entre su personal, sino por la convicción con que ha impulsado la profesión enfermera a través de su buen hacer diario”.

Por su parte, Inmaculada Sánchez, recibirá mañana el Premio COEGI 2021 al Desarrollo de la Profesión Enfermera, que reconoce las iniciativas desarrolladas por personas o entidades, que contribuyen de forma positiva al avance de la profesión enfermera. Sus propias compañeras y compañeros, quienes le han postulado para el Premio, destacan de ella su alto compromiso con la profesión en numerosos ámbitos (docencia, gestión, investigación y voluntariado), así como con la calidad y con la evaluación.

A ello se suma su participación en los diferentes foros o el desempeño de su trabajo en los diferentes ámbitos en los que ha desarrollado su actividad profesional (Hospitales, At. Primaria, y Sociosanitario), en todos los puestos que ha desempeñado, “manteniendo en todo momento un enfoque orientado a poner en valor la profesión enfermera y a promover el desarrollo profesional, el suyo propio y el de las personas con las que ha trabajado”, tal y como subrayan sus compañeras.

Ayuda para proyectos relacionados con la salud

El COEGI concede desde 1997 el 0,7% de su presupuesto anual a proyectos realizados por ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro, entrega que se realizará también mañana en el transcurso del acto de entrega de los Premios COEGI.

En 2021, se ha adjudicado la Convocatoria de Ayudas a Proyectos relacionados con la Salud que anualmente convoca el COEGI, a la organización sin ánimo de lucro Kili Clinicians Association para el proyecto: “Unidad de recuperación Postoperatoria y Formación en Enfermería Anestésico-Quirúrgica para el Mount Meru Regional Hospital de Arusha-Tanzania-East África”.

Se trata de un proyecto presentado por una enfermera colegiada en Gipuzkoa vinculada al mismo. Según informa, con la dotación del COEGI, la asociación tiene previsto sufragar la formación en Gipuzkoa de dos enfermeros del Hospital de Arusha (viajes y estancia), así como para enviar al Hospital de Arusha por barco material médico que han recibido como donación.

La entidad está integrada por profesionales de la salud y tiene como objetivo ofrecer soporte asistencial, docente e investigador en el norte de Tanzania.

