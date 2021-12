'Perdona, ¿tienes fuego?', la novela autoeditada de Fran López Castillo con más de 10.000 ejemplares vendidos Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 16:29 h (CET) Esta novela se suma a las ya autoeditadas por el autor, 'Lo que escribí antes y después de ti' y 'Mi vida da para una serie', todas ellas saltándose todos los procesos habituales (editorial, distribuidora, agente literario, etc.) Al autor de Perdona, ¿tienes fuego? no le gusta ver el tráiler de las películas, los avances del próximo capítulo de una serie o leer el argumento de un libro en su contraportada. Fran López Castillo odia los ‘spoilers’. Eso explica que en la sinopsis de su novela no dé detalles sobre el argumento de esta, salvo que se trata de una obra que a él mismo le gustaría leer y que su género es una mezcla de romántico, erótico, reflexivo, motivacional, dramático y crítica social.

Sin embargo, advierte al lector que en sus 56 capítulos cortos le va a remover todas las vivencias de su vida, sus mejores y peores recuerdos, y hacer que reflexione sobre cada decisión que ha tomado hasta ahora.

Como explica el propio autor, “una obra a la que te enfrentas como a la vida, sin saber qué va a pasar, pero aun así, quieres hacerlo”. Esta historia necesita que el lector no sepa nada de ella para que le dé de lleno. Para que descubra según vaya leyendo que, sin ella conocerle, sabe todo de él.

Sin intermediarios y camino de su 22ª edición

Fran López Castillo se define como un ‘do it yourself’; cualquier cosa que hubiera que hacer, lo buscaba entre los miles de tutoriales en YouTube. Ha creado la web, ha escrito y corregido sus libros, se encarga del marketing y hasta hace nada también de la distribución, la contabilidad, los proveedores, etc. A día de hoy, dado el volumen de pedidos, ha contratado a una persona y alquilado un local comercial para delegar los envíos.

Perdona, ¿tienes fuego? fue su primera novela que va camino de su 22ª edición con más de 10.000 ejemplares vendidos. Después de ella publicó Lo que escribí antes y después de ti (enero 2019, 15ª edición) y Mi vida da para una serie (enero de 2021, 5ª edición). Todas ellas autoeditadas saltándose todos los procesos habituales (editorial, distribuidora, agente literario, etc.). Sus 3 libros son independientes entre sí, por lo que se pueden leer en cualquier orden, y todas ellas suman más de 20.000 ejemplares vendidos.

Sus libros solo pueden adquirirse a través de su web. Sin intermediarios.

El autor

Fran López Castillo (1991). Graduado en Administración y Dirección de empresas, siempre tuvo clara su vocación, aunque intentó seguir las directrices marcadas por la sociedad durante un tiempo: estudiar, graduarse y buscar un trabajo de “lo suyo”. Empezó su carrera profesional como contable, allá por septiembre del 2015, con la ilusión y las ganas de escalar en ese sector, pero pronto se dio cuenta de que su papel más creativo y emprendedor necesitaba salirse de las líneas rectas y metódicas de esa profesión. En ese momento, comienza a escribir su blog y a compartir reflexiones en redes sociales, algo que hizo que poco a poco fuera sumando seguidores que se interesaban por todo lo que tenía que contar y que le sirviera para dar el paso y convertir su hobby en su trabajo.

