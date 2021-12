Llevar a cabo la transformación cultural de la mano de CIEDO Emprendedores de Hoy

Con el propósito de mantenerse vigentes en el mercado, todas las empresas deberían ser conscientes y tener en cuenta la transformación cultural. La sociedad está en constante cambio para conseguir así un entorno más justo. Son las empresas quienes deben modificar su estructura y adoptar nuevas variaciones y pensamientos a sus métodos, conocimientos y valores.

En la actualidad, se están produciendo muchos cambios no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel político y cultural. Para poder entender todo esto de mejor manera, CIEDO ofrece un servicio de consultoría estratégica que ayuda a pequeñas y medianas empresas a facilitar el proceso de cambio de manera exitosa, mediante técnicas de gestión del cambio adecuadas a la empresa y al perfil de sus trabajadores.

¿Qué es la transformación cultural? Las empresas definen su misión, visión y objetivos, entre otros aspectos. Sin embargo, esto no lo aterrizan en su cultura empresarial produciéndose una distorsión entre lo que dicen que son y lo que realmente son. Si realmente se desea conseguir una empresa con éxito, es preciso mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se es, además de adaptarse a los cambios, mediante la transformación cultural.

En los tiempos actuales, las corporaciones deben estar en constante cambio, ya que se desarrollan en entornos con gran cantidad de incertidumbre. Es importante adecuarse y sacar provecho de las tecnologías novedosas e implementar nuevas políticas para sus empleados con el fin de activar el sentimiento de pertenencia y retener el talento, y esto es un cambio cultural importante.

Por otra parte, la transformación cultural dentro de una empresa también puede deberse a la asociación con otra entidad. Con el fin de que ambas se unifiquen y prosperen, deben ser flexibles y crear nuevas políticas que permitan lograr los objetivos. No siempre es fácil evolucionar de manera natural con los cambios culturales.

Además, también es necesario contar con ayuda profesional como la que ofrece CIEDO. Sus diferentes planes y su asesoramiento personalizado ayudan a las empresas a adaptarse y crear nuevos objetivos que vayan en sintonía con la actualidad.

¿Qué es CIEDO y qué ofrece? La Consultora de Estrategia de Negocio y Formación, mejor conocida como CIEDO, es un Centro Internacional de Estudios de Desarrollo Organizacional. Su objetivo es acompañar a empresas y organizaciones pequeñas y medianas en su proceso de desarrollo ofreciendo una visión externa y complementaria que permite obtener un resultado más eficiente en menos tiempo.

Con este fin, CIEDO asesora a los empresarios a decidir sus metas, objetivos y planes de acción acorde al entorno donde se desenvuelve su compañía. Este centro se compone de un equipo humano con alto conocimiento en técnicas empresariales actuales, novedosas y efectivas. Gracias a esto, es posible crear planes de acción sin importar el mercado objetivo que tenga el cliente.

Dichos conocimientos están disponibles para todo tipo de empresas a través de los diferentes métodos que emplea CIEDO. Uno de ellos es la consultoría estratégica, donde se analiza a la organización realizando un diagnóstico y se investiga el mercado, se crean planes y se definen objetivos e indicadores para el control y seguimiento. Asimismo, se desarrollan los diferentes cursos de formación que capacitan a los agentes de cambio en áreas específicas para contribuir de manera más eficaz al desarrollo planificado. Toda empresa debe ser capaz de adaptarse para lograr el éxito que busca y esto se facilita de la mano de un profesional.

