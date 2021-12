Fersay bate récord de valoraciones positivas en Trusted Shops Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 16:12 h (CET) La compañía ha obtenido más de 1600 valoraciones en lo que va de año con una puntuación de 4,74 sobre 5 Desde el año 2018, Fersay utiliza una herramienta llamada Trusted Shops, donde el cliente puede puntuar o escribir una reseña indicando su grado de satisfacción en cuanto a la entrega, servicio o producto comprado.

En lo que va de año, Fersay cuenta con una puntuación global de 4,74 sobre 5, una excelente nota que solo se consigue ofreciendo un servicio con una calidad impecable y unos productos que superen con creces las expectativas de sus clientes.

En total, 1682 valoraciones recibidas en lo que va de año que tienen en cuenta la experiencia global del cliente, desde el asesoramiento previo hasta la entrega del producto en su domicilio o tienda mas cercana.

El gestor de reputación de la página marca a Fersay con una nota de Excelente, ofreciendo al cliente una total seguridad y garantía a la hora de realizar su compra.

El gran equipo que gestiona las ventas on-line situado en Alicante y la gran experiencia que rodea a la empresa con 42 años de historia, hace que cada año consigan tener mas clientes fidelizados.

Esta buena nota no solo hace crecer las ventas on-line de la compañía, si no que aumenta las posibilidades de que los clientes recojan sus pedidos en las tiendas que aparecen en su página web, generando así una oportunidad de crecimiento a los clientes profesionales más fidelizados con Fersay.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

