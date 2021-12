La hernia discal es la enfermedad del siglo según la Clínica Quiropráctica Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 12:23 h (CET)

En la actualidad, una de las problemáticas más frecuentes con respecto a la columna es la hernia discal, un trastorno que se estima que afecta a 9 de cada 10 problemas de espalda.

Esta condición se da cuando una parte o la totalidad de un disco de la columna se obliga a pasar por fuera del espacio entre vértebras y así ocasionando presión en la médula espinal y los nervios, generando así gran malestar y dolor.

La Clínica Quiropráctica ubicada en Mataró, ofrece un estudio personalizado de la columna vertebral a cada paciente para conocer a profundidad su situación y de esta manera poder brindar la asesoría más adecuada y efectiva para su corrección.

Las causas de las hernias discales En la mayoría de los casos, una hernia en el disco está relacionada con el envejecimiento natural. Por lo general, en los jóvenes, los discos tienen un alto contenido de agua, pero a medida que van pasando los años, los discos comienzan a secarse y a perder su fuerza, de manera que se empiezan a encoger y los espacios entre las vértebras se reducen, haciendo más propensa la aparición de una hernia en la columna.

Sin embargo, cada vez son más las personas jóvenes perjudicadas por este desgaste debido a factores externos como las lesiones laborales, cargar peso de manera inadecuada, sobrepeso, actividades repetitivas, permanecer sentado durante periodos largos y un estilo de vida sedentaria, pero también el estrés emocional puede ser un causante de esas lesiones.

La quiropráctica, una solución natural a las hernias discales La quiropráctica es la profesión que se ocupa de la prevención y el cuidado de las patologías del sistema músculo-esquelético y los efectos que este produce a nivel nervioso. Un análisis publicado por la revista Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics concluyó que 9 de cada 10 pacientes de hernia discal aguda con la quiropráctica mejoraron considerablemente.

Esta disciplina puede solucionar la hernia discal de manera natural, evitando así medicamentos, traumatismos y operaciones. Por lo general, el tratamiento consiste en suaves ajustes en la zona afectada para recolocar los discos y evitar el pinzamiento de los nervios, no obstante, esto puede variar dependiendo de cada persona.

El Dr. Marc Bony en su Clínica Quiropráctica programa la consulta con el paciente y el tratamiento especializado para corregir este defecto. Su misión es equilibrar el cuerpo y el sistema nervioso de manera óptima para obtener excelentes resultado y una mejor calidad de vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.