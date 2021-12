TusAndamiosBarcelona, empresa andamios de obra en Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 12:34 h (CET)

Para que las obras de construcción, tanto civiles como industriales, sean exitosas deben contar con los elementos necesarios y apropiados para poder realizar cada uno de los trabajos requeridos.

Uno de los elementos más imprescindibles y conocidos en este tipo de empleos son los andamios, que muchas veces resultan costosos y con gastos adicionales de mantenimiento y limpieza.

Por eso, TusAndamiosBarcelona es una empresa andamios de obra en Barcelona, con más de 10 en el mercado, que se ha convertido en una de las mejores opciones antes esta necesidad.

¿Alquiler de andamios o compra de andamios? El alquiler de andamios ofrece muchas ventajas a quienes, de manera natural o jurídica, lideran una obra o un proyecto de construcción, pues resulta ser una opción práctica, asequible, efectiva y, además, económica. La compra de andamios puede implicar gastos de mantenimiento, limpieza, almacenamiento, traslados y se debe lidiar con el desgaste del material por uso. Por contra, si se opta por el alquiler de andamios, se adquiere la practicidad y versatilidad de poder elegir diferentes modelos, según el requerimiento específico del momento, y, de esta forma, poder cubrir las diferentes necesidades del proyecto de construcción.

Además, el alquiler de andamios da la tranquilidad al personal de construcción de contar con todos los lineamientos de seguridad durante los trabajos, lo que garantiza el resultado y la calidad final de la obra. En TusAndamiosBarcelona, empresa especializada en alquiler de andamios en Cataluña, tienen montadores propios, los expertos garantizan seguridad e incluyen la limpieza. Esta compañía busca que sus clientes inviertan solo en el material que necesitan, haciendo más eficaz el trabajo y ofreciendo equipos modernos dónde y cuándo los interesados requieran.

El alquiler de andamios y la Inspección Técnica de Edificios (ITE) La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es la entidad española encargada de realizar control y seguimiento en periodos específicos de tiempo a ciertos edificios de algunas ciudades españolas, con el fin de comprobar que cumplen con todos los lineamientos de seguridad, habitabilidad y estabilidad. Esta inspección se realiza especialmente en edificaciones antiguas y la responsabilidad recae sobre los propietarios de la estructura, por ello, deberán realizar constantes trabajos de mantenimiento y restauración de sus propiedades para evitar sanciones que oscilan entre los 600 y los 6.000 €.

Dicho propietario no solo deberá mantener su edificio en óptimas condiciones, sino que además deberá brindarle al técnico de la ITE las actuaciones necesarias para que pueda determinar el estado del inmueble en fachadas, cubiertas, instalaciones, impermeabilización, etc. En ocasiones como esta, el alquiler de andamios con TusAndamiosBacerlona resulta ser una opción indicada para poner en marcha las revisiones y estar al día de cualquier aspecto relacionado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.