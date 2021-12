El Test PCR de SYNLAB detecta la variante OMICRON de la Covid-19 Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 15:52 h (CET) El laboratorio SYNLAB confirma la capacidad para detectar la variante Ómicron, B.1.1.529 de SARS-CoV-2, al igual que otras variantes de interés clínico-epidemiológico, con el ensayo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de mutaciones en la región del gen S del virus asociadas a la variante en cuestión Gracias a su capacidad científica y tecnológica, SYNLAB ha sido pionera en detectar esta variante en sus pruebas PCR, lo que aporta una total certeza no solo sobre la existencia de contagio sino con qué variante. Desde el inicio de la pandemia, los tests PCR son los únicos que permite determinar con precisión, por encima del 99%, si existe contagio con las diferentes variantes del SARS-CoV-2, al contrario que los test de antígeno que ofrecen un porcentaje elevado de falsos positivos y falsos negativos dependiendo de la prevalencia. De cara a la Navidad y al incremento de cotactos sociales y reuniones familiares, el test PCR sigue siendo la prueba de referencia ya que permite, en su caso, confirmar el contagio de la forma más fiable posible y también con qué variante del virus, si así se requiere, para tomar las medidas oportunas y evitar la transmisión del virus.

El centro europeo para la prevención y el control de enfermedades (ECDC) ha incluido a la variante Ómicron como variantes de preocupación (VOC, acrónimo de las siglas inglesas variants of concern) aunque la evidencia es aún preliminar. Se definen estas variantes como aquellas de las que se dispone de evidencia sobre propiedades genómicas, evidencia epidemiológica o evidencia in vitro que podría tener un impacto significativo en la transmisibilidad, severidad y/o inmunidad, suponiendo un impacto importante en la situación epidemiológica en la UE/EEE.

Para el doctor Santiago Valor, Director Médico de SYNLAB “es fundamental, en situaciones de incidencia creciente, poder conocer la variante responsable del brote y si una de ellas está sustituyendo a la precedente. En colaboración con las autoridades sanitarias estudiamos la aparición de variantes en una selección de casos positivos. Cada variante puede tener diferente impacto y puede requerir de unas pautas de seguimiento e intervención diferentes. Al igual que lo ocurrido con la variante DELTA, Ómicron requiere un mayor control y seguimiento, porque en este momento no conocemos su comportamiento y su capacidad de evadir la inmunidad. La propagación del coronavirus de esta variante podría influir claramente en los buenos datos conseguidos hasta ahora y afectar la inmunidad obtenida con las vacunas. Es posible conocer qué variante nos ha infectado en cada PCR positiva que se haga y es importante para entender la evolución epidemiológica en nuestro país y poder seguir las nuevas variantes que irán llegando“.

Variantes VOC aumentan la transmisibilidad y agravan la enfermedad

Las variantes de SARS-CoV-2 se clasifican según su impacto en la salud pública, denominado variantes de mayor impacto en la salud pública (VOC, acrónimo de las siglas inglesas variants of concern) aquellas para las que existen evidencias de un aumento en la transmisibilidad, en la gravedad de la enfermedad (por ejemplo, aumento de hospitalizaciones o muertes), una reducción significativa de la neutralización por anticuerpos generados durante una infección o vacunación previa y una efectividad reducida de tratamientos o vacunas. Las denominadas de interés (VOI) son aquellas que podrían tener un impacto menor en la situación epidemiológica.

SYNLAB ofrece la identificación de las variantes con mayor impacto en salud pública mediante amplificación genómica cualitativa por transcripción reversa del ARN viral y amplificación en cadena de la polimerasa (RT-PCR) del virus SARS-CoV-2 y posterior identificación de las variantes mediante PCR específica para las mutaciones más relevantes:

Se identifica la variante Alfa, Linaje B.1.1.7 ( Reino Unido)

Se identifica la variante Beta, Linaje B.1.351 (Sudáfrica)

Se identifica la variante Gamma, Linaje B.1.1.28.1 (Brasil)

Se identifica la variante Kappa, Linaje B.1.617.1 (India)

Se identifica la variante Delta, Linaje B.1.617.2 (India)

Se identifica la variante Ómicron, Linaje B.1.1.529 (Sudáfrica) Con la finalidad de obtener información precisa de cómo están circulando las variantes, SYNLAB analiza las muestras recibidas de cualquier parte de España en sus 6 laboratorios: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife y Vitoria, y la prueba puede realizarse en cualquiera de sus centros repartidos por la geografía española.

